El presidente Sebastián Piñera anunció durante la tarde del jueves la creación de un paquete económico de emergencia para enfrentar los efectos del coronavirus a nivel nacional.

Una de las medidas más relevantes es la protección de ingresos laborales. En entrevista con CHV Noticias, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, explicó que “el día de mañana puede haber un mando de autoridad que haga que un grupo masivo de la población tenga que hacer cuarentena. Ese trabajador no estará trabajando, algunas empresas podrán absorber el sueldo de ese trabajador que está en su casa, pero para otras sencillamente no es posible, y eso tiene dos consecuencias diversas: la primera, que la empresa tenga que quebrar y ese trabajador se queda sin empleo; y la segunda, que la empresa, para no quebrar, despida al trabajador, y en ese caso también se queda sin empleo”.

“De lo que se trata acá es que manteniendo la relación contractual, todos los derechos laborales, este trabajador en su casa sigue recibiendo un ingreso, que es menor que el que tenía en tiempos normales, pero no pierde su empleo”, sostuvo el ministro.

El secretario de Estado abordó también las medidas directas e indirectas para trabajadores independientes o con comisión: “hay una medida que va dirigida a los trabajadores o desempleados de los segmentos mas vulnerables. Hemos planteado un bono que va en ayuda de esos trabajadores y sus cargas familiares. Hay medida directas que le entregan liquidez por la vía de herramientas tributarias”.

Lee también: Mónica Rincón y medidas por coronavirus: “Que el apoyo vaya a los de menos recursos, no a los que tienen más espaldas”

“Nos va a pegar fuerte, pero va a ser transitorio”

El plan anunciado por el Gobierno corresponde al mayor paquete económico en la historia de Chile.

Briones sostuvo que la determinación de aplicarlo se tomó porque “enfrentamos un shock que va a ser muy fuerte. Nos va a golpear duro. ¿Qué quiere decir duro? Hay empresas que van a quedar en el camino y hay trabajadores que van a perder su empleo, pero nosotros estamos haciendo los máximo esfuerzos para mitigar lo máximo posible esos efectos”.

Sin embargo, el Gobierno no cuenta con proyecciones fidedignas para adelantar la dimensión de la caída de la actividad económica o del desempleo. “De hecho, no hay ninguna estimación fidedigna respecto a lo que va a ocurrir en el resto del mundo”, aseguró el titular de Hacienda.

Finalmente, reiteró que “esto nos va a pegar y nos va a pegar fuerte, pero va a ser transitorio”.