“Nosotros no hemos llegado al debate de la última cama”.

Esa fue la respuesta del ministro de Salud, Jaime Mañalich, ante la inquietud que generó el testimonio de la jefa de la UCI del Hospital El Carmen, Claudia Vega, quien en entrevista con T13 dijo que ya tiene que elegir “a la persona precisa” para hacer uso dela última cama disponible.

De acuerdo al titular del Minsal, “puede ocurrir que en un hospital determinado que haya una demanda de dos pacientes que quieren una ventilación mecánica, y que haya un respirador en la unidad de tratamiento intensivo de ese hospital. Efectivamente, en conjunto con el médico de urgencia, se dice ‘vamos a usar este respirador para esta persona’”.

“La otra persona se intuba en el servicio de urgencia, se conecta a una ventilación manual y se traslada a un lugar donde haya camas y respirador, de los cuales tenemos una reserva de más de 300 en el país”, agregó.

Mañalich aseguró que “este desafío épico de a quién le asigno un respirador o no, significa que otro paciente tiene que partir a otro lado, pero no significa que el paciente no tenga acceso a un respaldo de ventilación mecánica”.

En el mismo balance, el Minsal anunció el compromiso de aumentar las camas con ventiladores en el sistema de salud en 550 unidades, llegando a 4.859 camas con ventiladores para fines de junio.

Finalmente, el ministro llamó a la tranquilidad e hizo un emplazamiento a los servicios de urgencia a coordinar la respuesta “para derivar antes de ese momento a los pacientes a otro sitio, sin someter a esta pregunta a la unidad de tratamiento intensivo”.

“Compartimos el sufrimiento y la angustia de nuestros profesionales, pero hasta aquí hemos sido capaces”, sostuvo.