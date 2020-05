VIDEO RELACIONADO – Paula Daza por aumento de contagios por COVID-19 (13:03)

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, manifestó estar “intensamente preocupado” ante el creciente aumento de contagios por COVID-19, que este miércoles registró 2.660 nuevos casos, lo que representa un 60% de incremento con respecto a la jornada anterior, la cifra más alta que se ha registrado en esta pandemia.

En conversación con La Tercera, la autoridad indicó que, por esta razón, desde el Minsal adelantaron la respuesta. “Creí que iba a ser más necesaria hacia el mes de junio”, detalló el ministro.

“La hemos tenido que adelantar a mayo. Las medidas extremas, que son durísimas, tienen que lograr un objetivo, y ese es que el número de contagios diarios baje, a como dé lugar, a menos de 2 mil“, explicó.

“Si no logramos efectivamente que haya un entendimiento de lo que está en juego, y seguimos confiando en que va a haber un militar en cada esquina, o que vamos a seguir reduciendo los permisos de la Comisaría Virtual -cosa que va a ocurrir- estamos descansando en un pilar que es frágil, muy débil“, agregó.

La “nueva normalidad”

El ministro fue consultado sobre cómo pudo haber influido el discurso de “nueva normalidad” y la estrategia de Retorno Seguro impulsados por el gobierno en las semanas previas al aumento de casos.

En esa línea, la autoridad expresó que “tuvimos historias de éxito muy fuertes, muy confortantes. Lo de Punta Arenas fue tremendo, tiene la incidencia más alta de Chile y, sin embargo, allá funcionó”.

“Cuando se nos disparó La Araucanía, veíamos con pavor lo que iba a ocurrir, y ahí se acabó. Cuando tuvimos el brote en Chillán, que no se apaciguaba nunca, ganamos. Talca, lo mismo. Entonces, uno dice ‘mira, parece que cuando las cosas se hacen y la gente las respeta, y tenemos la infraestructura, la cosa funciona’“, añadió.

Conducta “no deseable”

En específico sobre cómo se explica la situación de la Región Metropolitana, que concentra más del 80% de los casos, Mañalich aseveró que “por razones que no me corresponde juzgar, creo que la conducta de las personas, una vez que había un levantamiento de las restricciones en la RM, no fue la deseable”.

“Se produjo una liberación en términos de hacer fiestas en departamentos, clandestinas, que significaron un potencial de riesgo enorme, y eso me llevó a mí, antes de que empezaran los casos, a hacer una declaración de guerra en el sentido de que todo se jugaba en la batalla por Santiago, hasta que los números lo avalaron y llegamos a las acciones en que estamos hoy día”, continuó.

El ministro, además, apuntó a la influencia del contexto en el que ocurre la pandemia, tras el estallido social que comenzó el 18 de octubre, por lo que “decirle a la gente que confíe en lo que el Estado le dice como conducta correcta, es muy difícil”.

“Ese trasfondo de falta de confianza recíproca, nos jugó una mala pasada en la lucha contra esta pandemia“, afirmó.

Finalmente, indicó que “no hemos logrado encontrar un mecanismo de diálogo con la ciudadanía, transparente y de buena fe” y dijo que este es uno de los principales desafíos para el control de la pandemia.