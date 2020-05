Este viernes, Las Condes entrará en cuarentena por segunda vez, por lo que su alcalde, Joaquín Lavín, llamó a aprender las lecciones de la primera ocasión y se mostró molesto por las malas prácticas de sus vecinos.

En conversación con CHV Noticias, se refirió a las largas filas en los supermercados tras anunciarse la cuarentena:“Me gustaría transmitirle a los vecinos que tenemos que aprender de la primera cuarentena. Por eso a mí me molestan mucho las filas largas en los supermercados, porque no tienen razón de ser. Ya sabemos que tenemos permisos, sabemos que el supermercado va a estar abierto”.

Luego, añadió: “Es importante ser muy estrictos en el cumplimiento de la cuarentena y nosotros con nuestra seguridad municipal la vamos a reforzar con megáfonos, parlantes y pasando por cada sector”.

Asimismo, el jefe comunal valoró la medida decretada por el Gobierno: “No sólo por Las Condes, sino por la Región Metropolitana en su conjunto. Cuando el sistema de salud está a un nivel de que ya las camas ocupadas pasan del 80%, un enfermo adicional que requiera de esas camas va a saturar el sistema. Por tanto era el momento de una cuarentena”.

En tanto, Lavín reconoció que no debió abrir el centro comercial Apumanque: “Lo que pasa es que nosotros queremos ayudar a las pymes y el Apumanque está lleno de pymes. Hicimos un plan piloto, pero yo me di cuenta de que la meseta de la cual se hablaba ya no era tal. Por tanto la decisión de abrir era imposible”.

“Todos hemos aprendido. Acá hay aciertos y errores. Yo quería ayuda en lo económico y entiendo que hay que priorizar la salud. Creo que fue una señal fuerte para que el resto de los malls tomaran la decisión de no abrir”, complementó.