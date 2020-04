VIDEO RELACIONADO – Gobierno tilda de “error” haber cerrado escuelas por COVID-19 ( 02:11)

En medio de la pandemia del coronavirus, la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, valoró el actuar del ministro de Salud, Jaime Mañalich, a quien considera “muy capaz técnicamente”.

“Tiene grandes virtudes: tiene una mente fría y unos pies de plomo para llevar esta pandemia que son vitales”, expresó la secretaria de Estado en entrevista con The Clinic.

Pese a que considera que la subsecretaria Paula Daza suple la falta de habilidades blandas de Mañalich, asegura que “él tiene habilidades para comandar esta emergencia como creo que ningún otro ministro habría tenido”.

Lee también: Alcalde de Independencia sobre el anuncio de cuarentena parcial: “Vamos a ser cuidadosos e inflexibles”

“Eso puede transmitir certezas en que las decisiones que estamos tomando en materia sanitaria son las correctas”, agregó.

Asimismo, la vocera fue enfática en señalar que confía plenamente en el servicio de salud público. “Tenemos grandes profesionales”, afirma, asegurando que se haría voluntaria de ser necesario.

“Si me tuviera que enfermar, ojalá fuera pronto para tener inmunidad y de ser necesario poder atender en la etapa más dura”, afirma.

“Me gusta más pensar que, como estamos en un sistema de salud integrado, una persona Fonasa A que requiera un ventilador de alta complejidad se va a poder atender en una clínica de ser necesario”, complementa.

Lee también: “Nunca compartimos la idea”: Mañalich calificó como “grave error” el cierre de escuelas por coronavirus

Más aún, la ex intendenta metropolitana deposita toda su confianza en el ministro de Salud. “Si me enfermara, me gustaría atenderme donde estuviera el doctor Mañalich, porque ya me salvó la vida una vez”, puntualizó.

Pero no es la primera vez que la secretaria de Estado comunica su gratitud con el ministro. El 24 de noviembre de 2019 enfatizó en el “fuerte” lazo que los une.

“Él es el padrino de mi hijo menor. Después de lo que pasó yo lo he considerado un angelito de la guarda. Yo creo que él me salvó la vida. Esa unión nos va a mantener juntos siempre. Es una muy buena persona, yo lo quiero mucho”, dijo Rubilar en CNN Íntimo.