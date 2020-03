VIDEO RELACIONADO – Sebastian Piñera anuncia medidas por coronavirus (10:46)

El Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, sostuvo que el panorama de la economía del país será complejo dentro de los próximos meses, producto de la crisis que se vive en Chile y el mundo por la pandemia del coronavirus.

“Vamos a estar en una situación compleja, es por eso que, en la medida de los posible, no podemos paralizar el país, porque eso sería dramático”, señaló el líder del gremio en entrevista con ADN Radio.

En esta línea, el máximo líder del empresariado vaticinó que en el desempleo “vamos a a superar los dos dígitos y esa es una realidad”, e hizo un llamado a la unidad para superar esta crisis.

“Es momento de la solidaridad de verdad, y eso se construye entre los trabajadores, los empresarios y la comunidad en su conjunto”, declaró Sutil.

El titular de la CPC se refirió a las solicitudes que ha realizado la ciudadanía respecto a una suspensión del pago de los servicios básicos o de los créditos hipotecarios.

Al respecto, declaró: “Todos los que no han perdido su trabajo, no tienen porqué ir a pedir que le prorroguen una cuota ni pueden pedir que no se pague por un servicio, porque es fundamental que el Estado siga recibiendo los recursos que corresponde para que los pueda distribuir donde hace falta”.

Por último, el dirigente gremial manifestó su rechazo a una eventual cuarentena total: “La gente es muy liviana a veces en decir ‘hay que aplicar cuarentena total’, pero si paralizas este país, créeme que si lo paralizamos, pasamos a ser quizás el país más pobre de Latinoamérica nuevamente. No puede ser eso”.