El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció la devolución anticipada del impuesto global complementario y la devolución de la retención de enero y febrero de 2020.

La medida fue tomada a raíz del impacto del coronavirus en la economía local y tras las críticas que recibió el Gobierno por no contemplar mayores iniciativas para los trabajadores independientes en su plan económico de emergencia.

“Muchos nos plantearon la necesidad de incluir medidas tributarias de alivio a independientes con boleta en nuestro plan económico“, dijo Briones antes de enumerar las nuevas disposiciones.

Con esto, los trabajadores con boleta de honorarios recibirán antes su devolución de impuestos pagados durante 2019, además de los descuentos de enero y febrero.

Sin embargo, el ex titular de Hacienda, Andrés Velasco, dijo en conversación con CNN Chile que, con esto, “en Chile sigue estando más o menos pendiente la situación de los independientes y de la gente que trabaja por cuenta propia o de modo informal”.

“La declaración de impuestos es una solución para alguna gente, gente que efectivamente paga impuestos y que gana lo suficiente, de modo que el Fisco tenga que devolverle. Pero es evidente que hay gente que no tiene ese nivel de ingresos, que no paga impuestos, o que derechamente trabaja en negro y no declara”, sostuvo.