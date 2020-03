El ex ministro de Hacienda valoró las medidas económicas adoptadas en Chile y llamó a no plantear la salud y la situación financiera del país como un conflicto. "No vamos a salvar vidas si las familias se quedan sin ingresos, si la gente no tiene con qué pagar las cuentas a fin de mes, si las empresas se ven obligadas a despedir", dijo en entrevista con CNN Chile.