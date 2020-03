VIDEO RELACIONADO – Artistas cantaron “Imagine” de John Lennon (01:04)

Mientras las grabaciones de las series de televisión son suspendidas, las producciones inspiradas en hospitales y personal médico han decidido donar los insumos de sus sets de grabación a verdaderos recintos de salud y a personas que los necesitan.

Tal es el caso de la popular Grey’s Anatomy y de otras series como The Resident, New Amsterdam, The Good Doctor y Station 19.

The Good Doctor, por ejemplo -que se graba en Vancouver-, entregó todos sus suministros a las autoridades locales.

En el caso de Station 19 (spin-off de Grey’s Anatomy), anunciaron la donación de 300 mascarillas N95 a una estación de bomberos en la que se mostraron “tremendamente agradecidos”. x

Grey’s Anatomy donó batas y guantes del departamento de vestuario a hospitales de Los Angeles, California, según confirmó la productora ejecutiva Krista Vernoff a The Hollywood Reporter.

“Estamos muy agradecidos de nuestros trabajadores de la salud durante este tiempo increíblemente difícil”, dijo

David Schulner, creador de la serie New Amsterdam, también confirmó que donaron todo lo que tenían al Bellevue Hospital en Nueva York.

Paradójicamente, uno de los actores de la producción, Daniel Dae Kim (Lost), se contagió de coronavirus durante su estadía en la ciudad.