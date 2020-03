VIDEO RELACIONADO – Profesionales ofrecen consultas gratis en internet (02:46)

Es cierto que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y, aunque estamos todos cumpliendo las medidas de aislamiento social, cuesta. No poder encontrarnos con nuestros familiares, no juntarnos con nuestros amigos, no salir y tener “vida social”: ir a comer, al cine, a un concierto, ir a un cumpleaños, etc.

Por eso buscamos distintas maneras de seguir encontrándonos y compartir. Una buena manera de asemejar esas instancias es a través de distintas aplicaciones y herramientas que ofrece Internet y que nos permiten interactuar, aunque sea de manera virtual.

Ante este panorama, hemos recopilado cinco de las herramientas más populares que nos permiten mantenernos conectados, especialmente, durante el confinamiento obligado o voluntario por la pandemia de coronavirus:

1. Zoom

Es la que está más de moda en estos tiempos de coronavirus y aislamiento social. Para usarla sólo tienes que ingresar a www.zoom.us y organizar una videollamada. La gracia es que es muy completa (incluso más que Skype) y permite no sólo compartir tu pantalla, sino que también una pizarra virtual en la que puedes escribir.

Hay opciones gratuitas y pagadas. Si no estás registrado puedes estar conectado 20 minutos. Si te registras, ese tiempo se extiende a 40 minutos y si decides pagar y tener tu propia cuenta (esta alternativa es más común en empresas) el tiempo es indefinido.

La opción gratuita permite hacer reuniones grupales de hasta 100 usuarios, aunque lo recomendado es no hacerlo en grupos tan elevados para tener una mejor experiencia.

2. Skype

Skype es una de las aplicaciones más antiguas para hacer una videollamada y para muchos, una de las más confiables. Si tienes una cuenta de Outlook o Hotmail no es necesario instalar un software y puedes conectarte en Skype.com, pero si no tienes una, hacerte una cuenta es muy fácil y descargar el software es rápido y seguro.

La versión gratuita permite hacer videollamadas grupales de hasta 10 personas y tiene un par de opciones interesantes como “compartir pantalla” donde puedes mostrar al resto algo que esté en tu computador o también difuminar el fondo de tu imagen. Esta herramienta es un clásico y una de las más simples de usar.

3. Google Hangouts

Es una herramienta que ofrece Google para poder realizar videoconferencias en directo. Sólo debes tener una cuenta Google y conectarte a través de un computador, teléfono o Tablet (Android o iOS).

Es muy fácil de usar: tienes que ir a tu cuenta de Gmail, buscar Hangouts y listo. Ahí puedes realizar llamados o videoconferencias e incluso programar un evento, con fecha y hora e invitar a los contactos que quieras. No es necesario instalar un software.

En una videollamada pueden participar hasta 10 personas (Gmail, G Suite Basic) y también tiene la opción de ampliarlo hasta 25 si se trata de empresas o centros educativos.

4. WhatsApp

Es muy poco probable que si tienes un teléfono, no tengas WhatsApp, por eso esta es quizás la herramienta más universal para poder hacer videollamadas. Sin embargo, aunque es la más fácil es usar, también es la más limitada porque sólo permite conectarse entre cuatro personas como máximo.

Esta función no está disponible en la versión escritorio, así que obligatoriamente tienes que usarla en tu smartphone, pero para llamados breves y rápidos con pocos amigos o familiares es muy recomendable.

5. Houseparty

Es actualmente una de las aplicaciones más descargada en Appstore y Google Play Store debido al brote de COVID-19 puesto que no sólo permite hacer video llamadas, sino que también jugar con tus amigos o familiares.

Tiene un límite de ocho participantes, pero su ventaja es que posee un enfoque más lúdico y familiar. Es gratuito e invita a crear “salas grupales” donde puedes jugar juegos como “Pitctionary”, “Trivia”, “Quién es quién” y un juego de asociación de palabras llamado “Chips and Guac”.

Está disponible para iOS, Android y Chrome y debes hacerte una cuenta con un mail, nombre de usuario y contraseña.