Este jueves, el ministro del Interior, Víctor Pérez calificó de “absolutamente inviable” modificar la legislación para facilitar el voto de pacientes con COVID-19 para el plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre.

Tras una reunión que sostuvo con el Servicio Electoral (Servel), la autoridad de gobierno sostuvo que “llevar adelante una legislación para modificar aspectos sustanciales de nuestro sistema electoral a 60 días de un acto electoral, es absolutamente inviable, y en eso concordamos con el Servel”.

Sin embargo, afirmó que “sí puedo asegurar que para la elección del 11 de abril van a estar resueltas esas situaciones porque tenemos tiempo suficiente para discutir los proyectos de ley, y para que el Congreso y la ciudadanía lo analicen con calma y rigor, para cuando se aplique no exista ninguna dificultad”.

“Una legislación de esa materia que es tan sensible como es un acto electoral, como es la certeza de la confidencialidad del voto, como es el hecho de que pueda influir o no en el resultado electoral, en el espacio que tenemos de aquí a la fecha del plebiscito es no viable poder discutirlo con la profundidad que requiere“, agregó.

Asimismo, indicó que esta decisión será informada de manera oficial por el Ministerio de Salud.

Distintas posturas

La participación de personas contagiados con coronavirus se ha discutido ampliamente desde la comunidad sanitaria, científica y el Servel.

El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, reafirmó a CNN Chile que “tenemos que jugarnos” para que pacientes con PCR positivo voten el próximo 25 de octubre. “No vamos a plegarnos a una determinada definición que puedan tomar los ministros, que tienen pleno derecho a dar su opinión, pero nosotros tenemos que jugarnos de alguna manera”, dijo.

“Tendríamos que establecer un mecanismo para que las personas se identificaran y dijeran ‘yo quiero votar y vivo en tal parte’. Hemos estado trabajando con correos la posibilidad de que vayan a dejarle el voto y la persona pueda votar de manera secreta y presencial“, agregó junto con adelantar que “vamos a seguir explorando esto en la medida que haya voluntad”.

Por su parte, el ex director electoral de la OEA, Pablo Gutiérrez, criticó la postura del Servel, a quien acusó como “único responsable” de no tener una respuesta definitiva respecto a la participación de contagiados. “Ellos han sido negligentes en esta materia”, apuntó.

“El Congreso ha estado sujeto a un conjunto de otras urgencias y otras presiones, y ha sido desde el mismo Congreso que han tenido que llevar adelante además estas otras modificaciones, a último minuto, con un Servicio Electoral mirando desde la galería”, añadió.

Caso contrario es lo que opina la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien valoró la propuesta de voto domiciliario. “Muy bien Servel”, comentó a través de su cuenta de Twiter, agregando que “el Parlamento y el Ejecutivo deben hacerlo posible”.