Chile recibió este lunes el premio Franz Edelman 2022 por sus logros en análisis avanzado, investigación operativa y ciencia administrativa para mejorar el manejo de la pandemia.

El certamen, organizado por el Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS), reconoce desde 1972 a las mejores intervenciones de ingeniería aplicada en el mundo.

Chile era uno de los cinco finalistas junto a Alibaba, US Census Bureau, General Motors, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson (Janssen) y Merck Animal Health.

Desde INFORMS señalaron que, durante la pandemia, “los Ministerios de Salud y Ciencias de Chile se asociaron con el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) y una empresa de telecomunicaciones para desarrollar metodologías y herramientas innovadoras que colocaron a la OR y la analítica al frente de la batalla contra la pandemia”.

“Estas herramientas arrojan luz sobre los efectos reales de los cierres en diferentes municipios y a lo largo del tiempo, ayudó a asignar una capacidad limitada de cuidados intensivos, permitió multiplicar la capacidad de prueba, proporcionó estrategias para la búsqueda activa de casos asintomáticos (…) e implementó un programa de vigilancia serológica a nivel nacional”, agregaron.

La ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó que estas innovaciones “se han utilizado en decisiones clave que ayudaron con los tres pilares de la estrategia chilena contra el virus: prevención de contagios, gestión centralizada de camas críticas y vacunación”.

“Nuestros desarrollos analíticos de vanguardia se implementaron en el terreno, involucraron el trabajo de cientos de personas, desde científicos hasta trabajadores de la salud, y ahorraron, en una estimación conservadora, más de 2.800 vidas”, destacó Leonardo Basso, director del ISCI.

La ministra de Salud, Begoña Yarza, sostuvo que la pandemia “nos hizo evidente la necesidad de la ciencia y la analítica en la gestión de las políticas públicas para respaldar de mejor forma la toma de decisiones. La relación entre el Gobierno, la academia representada por el ISCI y el sector privado resultó en una poderosa colaboración que logró llevar la investigación operativa a la primera línea”.

Por su parte, el ministro de Ciencias, Flavio Salazar, destacó que “es un gran orgullo que un grupo de investigadores y organismos chilenos sean reconocidos internacionalmente por el aporte científico durante la pandemia. Creo que refleja las capacidades que existen en el país, que muchas veces no están totalmente reconocidas, pero que siguen latentes”

The 2022 Franz Edelman Competition winner is Chile! The Chilean Ministries of Health and Sciences partnered with the Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) & telecom company Entel to battle against the pandemic. https://t.co/nAlyqiGMWv @centroISCI @entel @gabrielboric pic.twitter.com/3YJJYVqKw4

— INFORMS (@INFORMS) April 5, 2022