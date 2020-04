En esta nueva realidad mundial que el brote de COVID-19 trajo consigo, las personas han tenido que adaptarse a muchas situaciones nuevas y una de ellas es el teletrabajo, que para la mayoría tomó por sorpresa, sin preparación, sin tener los elementos necesarios, sin capacitación previa. Son muchas las dudas que surgen, entre ellas cómo poder trabajar desde el hogar sin afectar a la productividad, sin afectar el empleo y sin sentir que el trabajo no es tan importante como el que se hace de manera presencial.

Sobre este tema conversó Karim Butte con Ninoska Fasce, directora del Magíster de Capital Humano y consultora en desarrollo organizacional para entender mejor cómo el teletrabajo incide en la productividad, de qué forma podemos organizar mejor los espacios y horarios mientras dure esta modalidad a la que nos ha obligado la pandemia por coronavirus.

“La gente normalmente cuando se genera un cambio en una organización, hay un piloto, en este caso no ha habido nada de eso. De pronto, hay home office, home school, home gym, home todo. Es importante ver qué es lo que uno necesita para eso. Muchas veces la gente se queja de no tener el espacio adecuado, entonces ver cómo poder resolverlo“, recomiendo Fasce.

La experta aconseja identificar esos elementos o situaciones que puedan incomodar o impedir el trabajo en remoto. Las rutinas y reglas en el hogar son también fundamentales, a juicio de Fasce, quien sugiere establecer normas familiares para el tele trabajo y tele estudio de modo que se minimicen las interrupciones, que no se eliminarán del todo pero sí se pueden controlar. “Porque no es lo mismo teletrabajo en un período normal en el que los niños están en el colegio, que teletrabajo con los niños en la casa, ahí pasa por irlos entrenando“.

Más allá de la rutina en casa, otro aspecto que resaltó son los flujos de trabajo y comunicación entre supervisores y empleados, considera que para tener éxito en el teletrabajo es necesario que los coordinadores ejerzan liderazgo y sepan coordinar con su equipo respetando los horarios.

“Es importante la comunicación que uno tiene con las otras personas. El teletrabajo tiene un efecto totalmente diferente si uno tiene un buen liderazgo a que si no se tiene. En este momento es cuando se ponen a prueba los líderes. Mucha gente tiene jefes o supervisores que no tienen idea de cómo ser líderes. No saben cómo manejar a su gente y no saben respetar los horarios”, comentó.

Recomienda conversar con los jefes y explicar las rutinas, acordar cambios si es necesario, pero de ninguna manera la atención puede ser 24/7 porque la gente necesita un tiempo de descanso y esparcimiento. “Uno necesita esa vida privada que de alguna manera el teletrabajo invade, porque hace que uno trabaje en la casa donde antes uno tenía su vida privada, hoy ya no es así”.

Aconseja a los empleadores cambiar de paradigma y explorar el trabajo por objetivos más que por horarios. “Ojalá que los líderes se preocupen por cuidar a su gente. No todo es trabajo. Hay que producir, sí, pero vamos a ser más productivos si logramos tener una mejor calidad de vida a pesar de la cuarentena”.