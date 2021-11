Este miércoles se registraron intensos enfrentamientos en la ruta que une las localidades de Cañete y Tirúa, contexto en el que resultó una persona fallecida y tres heridos a causa de los los operativos de Carabineros y el Ejército, en medio de las manifestaciones que se realizaron en contra del Estado de Emergencia y la militarización de la macrozona sur.

En el marco de la Comisión Sistema de Justicia de la Convención Constitucional, la convencional Vanessa Hoppe (Apruebo Dignidad) emplazó a su par Ruth Hurtado (Vamos por Chile) luego que afirmara que las personas involucradas en el incidente eran parte de grupos militarizados.

Visiblemente afectada, la constituyente aseguró que “me parece que las muertes, sean del lado que sean, son lamentables. Me cuesta hablar sin emocionarme. Yo soy del territorio, yo he trabajado con esas personas, me acogieron 12 años trabajando en ese territorio y realmente me afecta“.

“No soy mapuche pero les puedo decir con toda honestidad que me afecta. No sé de donde sacó Ruth Hurtado la noticia de que esa gente tenía balas de guerra“, añadió entre lágrimas.

Hoppe enfatizó en que ella sabe lo que pasó en la zona y agregó que “la gente se quedó esperando tres horas para poder volver a sus hogares y no con balas de guerra, gente que esperaba en micros, en sus respectivas camionetas” en el camino que une a Cañete con Tirúa.

“Cuando Carabineros dio la pasada, la gente pasó, quería volver a sus casas y recibieron balazos de los militares“, indicó.

Ante eso, la abogada señaló que “los propios militares dijeron que no podían dar cuenta que la gente fallecida, la gente que fue herida, estaba realmente manifestándose, aun cuando el derecho a la manifestación es un derecho reconocido por la propia constitución de Jaime Guzmán”.

“Me parece sumamente irresponsable decir que esa gente estaba armada; estaba tratando de defenderse“, sostuvo.

Al cerrar su intervención, la convencional dijo que “esas son las personas que por mucho tiempo defendí en la Conadi, gente que yo atendía en mis oficinas, gente pobre que va a Cañete a comprar cosas y estaban esperando para poder volver a sus hogares”.