Tras conversar con La Tercera, el convencional Rodrigo Rojas Vade, de Pueblo Constituyente, reconoció que no tiene cáncer. “La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace 8 años por el estigma que tiene la sociedad sobre él”, manifestó minutos después mediante un comunicado en sus redes sociales.

“Cuando tenía 29 años me notificaron que padecía de una enfermedad discriminada en este país. En ese momento se me cayó el mundo, pensé que mis seres queridos me iban a rechazar, sentí mucha vergüenza y dolor por el daño que podría traerle a ellos una noticia, que en ese tiempo era muy mal vista”, aseguró.

La revelación del convencional constituyente ha generado la respuesta inmediata del mundo político y civil en las redes sociales.

El diputado Tomás Fuentes (RN) solicitó que Rodrigo Rojas Vade renuncie a su cargo de vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional, “ya que su permanencia en la mesa desprestigia al órgano”.

“Es indignante que Rojas haya utilizado una enfermedad tan dolorosa como el cáncer para hacer campaña política. Sin esa gran mentira Rojas hoy día no sería constituyente”, expresó el diputado Tomás Fuentes.

Por otro lado el abanderado de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, dijo en sus redes sociales que “creemos en una política de cara a las personas, que no vive del Estado, dice la verdad, persigue la violencia y defiende la libertad. La descomposición de la izquierda y la falta de conducción nos reafirma el desafío mayorías que garanticen gobernabilidad”.

El diputado Sergio Badilla (UDI) también se manifestó al respecto y dijo que la Lista del Pueblo va “de fraude en fraude”. Y agregó que lo del constituyente Rodrigo Rojas Vade “es lejos lo peor que hemos visto hasta ahora, pero hay que esperar que otras cosas terribles nos trae el futuro.

Lista del pueblo, de fraude en fraude. Pero lo del Pelao Vade es lejos lo peor que hemos visto hasta ahora, pero hay que esperar que otras cosas terribles nos trae el futuro. Porque esta gente va de mal en peor. — Diputado Sergio Bobadilla 🇨🇱 (@dipuBobadilla) September 5, 2021

El también candidato a La Moneda por el Partido Republicano, José Antonio Kast, recalcó que en Chile se mueren cerca de 100 mil personas anualmente y más del cuarto es por cáncer. “Mentir sobre esa enfermedad, y aprovecharse del dolor y el sufrimiento personal y familiar asociado a ella para fines políticos es deleznable”.

En Chile mueren alrededor de 100 mil personas al año. Más de 25.000 mueren de cáncer. Mentir sobre esa enfermedad, y aprovecharss del dolor y el sufrimiento personal y familiar asociado a ella para fines políticos es deleznable. pic.twitter.com/vyHpaOQ1XL — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) September 4, 2021

El también constituyente por el distrito 11, Bernardo Fontaine, se explayó en sus redes sociales sobre la entrevista de Rojas Vade y dijo que “imagino el enredo de cabeza que tendrá. La La Tercera lo pilló. Engañó para ganar una elección. Defraudó a Chile”.