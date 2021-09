El convencional constituyente, Rodrigo Rojas Vade, admitió que no tiene cáncer.

Tras una entrevista publicada por La Tercera, donde aseguraron haber “confrontado” al representante del movimiento Pueblo Constituyente (ex Lista del Pueblo) por un relato que “tenía una trampa”, el convencional reconoció haber mentido sobre su enfermedad a través de sus redes sociales.

“La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace 8 años por el estigma que tiene la sociedad sobre él”, dijo.

Rodrigo Rojas relató que a sus 29 años le notificaron que padecía de una enfermedad discriminada en el país. “En ese momento se me cayó el mundo, pensé que mis seres queridos me iban a rechazar, sentí mucha vergüenza y dolor por el daño que podría traerle a ellos una noticia, que en ese tiempo era muy mal vista”, expuso.

Frente a eso, comentó que “desde mi inmadurez y la vida difícil que he tenido, no fui capaz de afrontar esto con honestidad y decir la verdad de mi diagnóstico. Diciendo que mi enfermedad era cáncer y no la enfermedad que realmente tengo hasta el día de hoy”.

“Miro ese momento, hace 8 años atrás y comprendo que no tuve la madurez ni los cojones para ser honesto al respecto y me arrepiento porque hoy ha traído dolor y daño a gente buena”, manifestó Rojas Vade, a lo que pidió perdón ante todos a “los que esta noticia les pueda traer desilusión o dolor”.

“Quiero ser honesto, transparente y hacerme cargo de las consecuencias e implicancias de lo que hice cuando tenia 29 años. Y con la misma honestidad quiero decir que todo mi compromiso, mi lucha por un Chile mejor y por las causas de los más necesitados han sido profundamente honestas y parte fundamental de la persona que hoy soy”, expresó.