Tras el anuncio de que 17 constituyentes electos dentro de la Lista del Pueblo se agruparán bajo un nuevo colectivo, llamado Pueblo Constituyente, el convencional Rodrigo Rojas explicó su salida del movimiento.

“Decidí formalizar mi salida privilegiando el proyecto por el cual fuimos elegidos, que es la Convención Constitucional, para poner todos nuestros esfuerzos hacia el trabajo que realizamos acá dentro”, dijo el representante del distrito 13.

La declaración de Rodrigo Rojas y los constituyentes electos por la Lista del Pueblo se realizó tras la crisis surgida en la definición de un candidato presidencial del colectivo.

La situación finalizó con el rechazo de la inscripción de Diego Ancalao en el Servel, dado que más de 23 mil firmas fueron declaradas inválidas tras ser inscritas en una notaría que no funciona y donde su notario, Patricio Zaldívar, falleció en febrero de este año.

“Mi salida no quita que uno no haya tomado en cuenta toda la situación, todo lo que ocurrió, sin duda son conflictos”, comentó Rojas, a lo que agregó que “todas las colectividades no están ajenas a ellos, solo que los nuestros fueron demasiado públicos, pero no es la gota que rebasó el vaso“.