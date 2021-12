La tarde de este miércoles la Convención Constitucional vivió un tenso momento, en medio del Pleno en que se debatió sobre la Secretaría de Participación y Consulta Indígena que asesorará a la Convención. La representante de Chile Libre, Teresa Marinovic, fue captada con un cigarro electrónico, quitándose la mascarilla dentro del recinto y, finalmente, abandonando la instancia.

Todo comenzó cuando una subcomisión propuso a la Mesa Directiva 22 nombres para conformar la Secretaría. Según informó Bíobío Chile, 15 correspondían a representantes de pueblos originarios, cinco fueron seleccionados bajo la categoría de “pluralismo” y otros dos en comisión se servicio.

Durante el debate, la machi Francisca Linconao se opuso al nombramiento de Richard Caifal. “Yo como machi no quiero a Caifal, porque fue gobernador de Temuco, de la provincia de Cautín durante el segundo gobierno del presidente Piñera, y no hizo nada por su pueblo”, manifestó, destacando que no fue propuesto por convencionales de escaños reservados, sino por Eduardo Cretton (UDI).

En ese momento la constituyente Marinovic se bajó la mascarilla para esgrimir palabras que alcanzaron a ser captadas por el registro de su par Cristóbal Andrade (Pueblo Constituyente), mientras otros integrantes del órgano le gritaban que volviera a ponérsela.

“Teresa Marinovic sale del hemiciclo sin mascarilla, repudiando a los Pueblos Originarios, faltando el respeto a la CC”, tuiteó Andrade, también conocido como “Dino Azulado“, el corpóreo con el que protestó durante el estallido social. Además, recordó la cercanía de Marinovic con el partido Republicano, señalando que el sector “no respeta la diversidad y son agresivos. Ellos no pueden llegar al gobierno”.

A través de la red social, la convencional le respondió, esgrimiendo que “me fui porque ustedes dijeron que un mapuche no tenía derecho a estar en la convención porque era de derecha“, agregando que “eso es inaceptable, es completamente antidemocrático”.

Querido dinosaurio: me fui porque ustedes dijeron que un mapuche no tenía derecho a estar en la convención porque era de derecha. Eso es inaceptable, es completamente anti democrático https://t.co/7SSMPiiWOV — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) December 1, 2021

Sin embargo, finalmente Caifal fue quitado como propuesta para integrar la Secretaría, generando las críticas de parte de convencionales del ex Vamos por Chile.

Ruth Hurtado acusó a la “izquierda radical y PPOO” de discriminar y adueñarse de la convención tras, rechazando los epítetos con los que se habló de quien fuera designado como gobernador por el presidente Sebastián Piñera.

La izquierda radical y PPOO discrimina y se adueña de la Convención.

Recordemos que esta Convención es "la casa de todos"

Ya basta de catalogar como "ultra derecha" al quienes pensamos distinto a ellos. Esta Constitución no es sólo de los radicales, es de TODOS los chilenos pic.twitter.com/2plWVykfqJ — Ruth Hurtado🇨🇱 (@ruth_uas) December 1, 2021

Sería el mismo Caifal quien, a través de las redes del presidente de su partido Evópoli, Andrés Molina, se expresaría respecto a lo ocurrido: “Mi nombre fue excluido únicamente por pensar distinto o pertenecer a un sector político diferente. Soy hijo de padre y madre mapuche”.

Hoy fueron vetados por parte de Escaños reservados algunos nombres propuestos por la Mesa para tener una Secretaría de Consulta Indígena técnica e inclusiva.Mal @ElisaLoncon pic.twitter.com/DK4PBgBp3a — Andrés Molina Magofke (@andresmolinam) December 2, 2021

Finalmente, en cuanto a las votaciones en que se decidió qué miembros integrarán la Secretaría: Cindy Quevedo (Pueblo Colla), Lesly Muñoz (Pueblo Colla, presentada por la convencional Isabel Godoy), Claudia Ogalde (Pueblo Licanantay, presentada por el convencional Félix Galleguillos), Melissa Espíndola (Pueblo Licanantay, presentada por Galleguillos), Daniel Barrera (Pueblo Licanantay, presentado por Galleguillos), Marta Rodríguez (Pueblo Chango, presentada por el convencional Fernando Tirado), Kattya Tabilo (Pueblo Diaguita) y Sofía Faúndez Hey (Pueblo Rapa Nui, presentada por convencional Tiare Aguilera Hey).

La lista continúa con Inés Flores (Pueblo Aymara, presentada por el convencional Luis Jiménez), Haylen Chang (Pueblo Quechua, presentada por convencional Wilfredo Bacián), Rosa Huenchumilla (Pueblo Mapuche, presentada por la convencional Elisa Loncón), Huenulef Millao (Pueblo Mapuche, presentada por la convencional Natividad Llanquileo), Brandon López (Pueblo Kawésqar, presentado por la convencional Margarita Vargas), Claudia González (Pueblo Yagán, presentada por la convencional Lidia González), Cristóbal Carmona (No pertenece a pueblo originario, presentado por Loncón), Benjamín Ilabaca (Pueblo Rapa Nui, presentado por la Municipalidad de Isla de Pascua) y Claudia Fernández Paoa (Pueblo Rapa Nui, presentada por la Municipalidad).