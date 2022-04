Esta jornada se llevó a cabo la cuenta pública de la Convención Constitucional, instancia encabezada por la Presidenta del órgano, María Elisa Quinteros, los convencionales Bastían Labbé (Ind), Bárbara Sepúlveda (AD) y Alondra Carrillo (Ind) y la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

En la instancia llamada “Constituyendo Santiago”, Quinteros respondió ante el escenario de que se rechace la nueva Constitución en el Plebiscito de salida.

En ese sentido señaló que es “una pregunta que no me gusta contestar, voy a ser bien honesta. Siempre recuerdo a Maturana que decía ‘el lenguaje crea realidad’, entonces muy pocas veces respondo esta pregunta. Yo primero me paro de que vamos a aprobar, y no es de testaruda o porque tenga el ego muy alto, de ninguna manera, si no que pasa que este proceso es el único democrático que hemos tenido”.

Asimismo, defendió el trabajo que se ha llevado a cabo y aseguró que todas las normas que han sido aprobadas para integrar el borrador de la nueva Carta Magna, “se han aprobado, en promedio, con 122 votos”.

“Eso es muy alto, porque recordemos que el mínimo para que se aprueben son 103. Esto quiere decir que estas 161 normas, para que fueran aprobadas, el 80% de los constituyentes votó a favor de estas normas. Entonces, cuando hablamos de que no hay diálogo o no hay consenso, la verdad es que sí existe, porque estamos dialogando desde julio del año pasado, porque somos un grupo humano que nos hemos empezado a conocer desde el inicio”, agregó.

“La Constitución del 80 es ilegítima en su origen, entonces lo que estamos construyendo por sí es válido, porque lo estamos haciendo de una forma conjunta y democrática. Claro, si se rechaza es un escenario muy triste, porque va a quedar la Constitución del 80 y toda la posibilidad de mejoras que tenemos para el país, en términos de Derechos Sociales, de Sistema de Justicia y todo lo hemos visto, va a quedar estancada”, zanjó.

Por otra parte sostuvo que los convencionales: “Hemos aprendido a conocernos, a ver nuestras diferencias que son muy legítimas, porque todos pensamos distinto, tenemos biografías distintas y distintas experiencias de vida, y ver en qué podemos coincidir para el sentido de a quienes representamos”.

Finalmente, indicó que la Convención “es una representación no perfecta, pero muy cercana a la sociedad”. “Hay de todo, están los partidos políticos que guían en los países y que son importantes. Están también los independientes, están los movimientos sociales y los pueblos originarios. Hay una diversidad muy rica que no se ha visto en la historia del país”, dijo.