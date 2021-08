Distintas reacciones ha generado el voto político que durante el pasado viernes se aprobó en la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, para no permitir la participación del convencional, Jorge Arancibia, en las audiencias públicas de la instancia debido a su historial de participación y respaldo a la dictadura militar de 1973.

La medida se concretó con el fin de “garantizar un espacio libre de violencia y revictimización” para las personas que fuesen a dar su testimonio ante la comisión.

La situación generó indignación y críticas desde el oficialismo, donde acusaron censura contra el ex comandante en jefe de la Armada, advirtiendo medidas judiciales e incluso, acudir a organismos internacionales para asegurar su participación en la CC.

Este lunes la comisión sesionó y Arancibia tuvo la oportunidad de referirse al tema, aclarando que no se inscribió en la instancia para ser provocador, obstruccionista o negacionista, sino que por considerar la materia como un eje central para redactar la nueva Carta Fundamental.

“La verdad es que me dolió el alma. ¿Cómo no me advirtieron? ¿por qué me tengo que enterar de esto por los medios de comunicación? Debiera haber esperado algún llamado, una carta o un mensaje. Eso es inaceptable y lo quiero expresar en esos términos. Tienen todo el derecho a votar y pensar como quieran, pero ustedes cometieron un daño a la institucionalidad“, defendió el comandante en jefe de la Armada.

Por otro lado, Arancibia insistió en catalogar el voto político como una “falta de respeto” hacia su persona: “Que se me trate de acuerdo a lo que ha sido mi vida, mi trayectoria, mi recorrido (…) Tengo derecho a estar sentado acá ¿Es que soy un ejemplo de antidemocracia? ¿Es que soy un personaje negacionista? Perdónenme, este no es un discurso político, les estoy hablando desde el corazón”.

Por su parte, la constituyente del PC, Carolina Videla, se refirió en duros términos al tema durante la sesión: “si en este país y discúlpenme por lo que voy a decir, se castigara el negacionismo como se castiga en Alemania por ejemplo, el convencional Arancibia no sería convencional, sería un reo cumpliendo condena”.

Sin embargo, durante la sesión también se dio a conocer un hecho que terminó por dar un vuelco al caso. Esto, debido a que la coordinadora de la instancia, Manuela Royo, asegurara que las audiencias públicas con víctimas de violaciones a los derechos humanos se realizarán exclusivamente en la subcomisión de Verdad Histórica y Garantías de No Repetición, mientras que Arancibia sería parte de la subcomisión de Marco General.

Con esta salomónica decisión se pone fin al conflicto que hoy acaparó la agenda de la instancia, ya que no se generaría una exclusión de Jorge Arancibia en las audiencias públicas dentro de su subcomisión y al mismo tiempo se resguardará la integridad de aquellas personas que expongan en la otra subcomisión.