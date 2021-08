El constituyente Jorge Arancibia expresó este lunes sus descargos tras la aprobación de un “voto político” por parte de la Comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional que le impide participar en las audiencias públicas que realice la comisión.

La iniciativa fue aprobada el viernes con 10 votos a favor, 3 abstenciones y 2 votos en contra y el argumento es que con ella se busca evitar una revictimización a los sobrevivientes de la dictadura, dada la calidad de ex edecán de Augusto Pinochet de Arancibia.

Esta jornada, el ex uniformado criticó la decisión y sostuvo que “era fundamental conocer al otro, con ese espíritu yo llegué a la comisión. Hay algunos dicen que soy provocador porque llegué a la comisión de DD.HH. Es que con mi experiencia, con mis años y con lo que yo puedo aportar, yo entré a la comisión que creo que es central del proyecto de nueva Constitución que vamos a elaborar“.

“El tema de los DD.HH. en su amplia magnitud es central, por eso entré a esta comisión, no para obstruirla, no para provocarla, en ningún caso para tener una actitud negacionista. No ha sido mi actitud durante el período que hemos trabajando en conjunto”, dijo.

Además, cuestionó haberse enterado del voto político a través de los medios y sostuvo que “me dolió el alma”. “¿Cómo no me advirtieron, por qué me tengo que enterar esto por los medios de comunicación? Debiera haber esperado un llamado por teléfono, una carta, algo que me avisara de la decisión. Por eso, mi primera queja es a la forma”.

Con respecto al fondo de la iniciativa, afirmó que “es inaceptable y lo quiero expresar en esos términos”. “Tienen todo el derecho a votar y pensar como quieran, pero ustedes cometieron un daño a la institucionalidad, a ese espíritu democrático que estamos tratando de construir con unos orígenes que a algunos nos separan, violentan, dividen, pero eso tenemos que reconstruirlo, esa era mi disposición”.

En ese sentido, afirmó que “le han hecho un daño a esta comisión y a la Convención (…) Les pido una consideración y un respeto a este hombre que les está hablando y que se me trate de acuerdo a lo que ha sido mi vida, trayectoria, recorrido, a que se me trate de los antecedentes que me acompañan”.

Finalmente, a modo de cierre planteó una serie de interrogantes: “¿No tengo derecho a estar sentado acá? ¿Es que soy un ejemplo de antidemocracia? ¿Es que soy un personaje negacionista? Perdónenme, les estoy hablando, este no es un discurso político, les estoy hablando del corazón y les pido que hagamos lo posible para tener un Chile mejor”.