La convencional constituyente y coordinadora de la comisión de Derechos Humanos, Manuela Royo, calificó como positivo el anuncio de acciones legales que hizo Jorge Arancibia luego que la mesa de trabajo lo excluyera por medio de un voto político de las audiencias públicas de la comisión.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile la representante del distrito 23 sostuvo que la decisión del constituyente de Vamos por Chile le “parece bien. Me parece bien que discutamos. Me parece bien que pongamos los estándares de derechos humanos respecto a la reparación de las víctimas y no revictimización. Me parece bien que discutamos la sentencia de la Corte Interamericana respecto a derechos humanos y me parece bien que él también opine y se pueda judicializar”.

Bajo ese punto, Royo dijo que “aquí no tenemos que tener miedo a que tengamos posturas distintas y que finalmente levantemos un debate político o un debate jurídico respecto a lo que somos y cómo entendemos los derechos humanos y cómo entendemos las garantías de reparación integral y de no repetición”.

“Me parece muy bien y, de hecho, estoy muy agradecida también de que este debate se esté dando en los medios de comunicación, que hablemos de derechos humanos, que hablemos de lo que significan hoy día y que en definitiva todas y todos podamos tener una opinión y una postura respecto a esta problemática. Eso es sano y para nosotros como Convención y como comisión nos alimenta, porque en definitiva estamos saliendo de estas paredes y estamos hablando de derechos humanos a nivel social”, agregó.

“Sigue siendo parte de la comisión”

Royo también aprovechó el espacio para aclarar que “Jorge Arancibia sigue siendo parte de la Convención Constitucional, sigue siendo parte de la comisión transitoria de Derechos Humanos. En el fondo, el voto político lo que apunta es que no esté presente cuando víctimas de violaciones de derechos humanos de la dictadura que cuenten su relato, que cuenten cómo fueron torturadas, que sobrevivieron finalmente a estos delitos de lesa humanidad, soliciten que él no esté, que vamos a hacer”.

“Quiero decir que evidentemente él es un convencional legítimamente electo, tiene todos los derechos y deberes que el resto de los convencionales, pero este es un voto político que surge por un lado de las organizaciones sociales de derechos humanos que le piden a la comisión y, por eso, algunos convencionales que son parte de la comisión se hacen cargo de aquello y lo plantean como un voto político. No es más que eso. Nadie lo ha echado de la Convención, ni de la comisión ni nada”, sentenció.