Javier Fuchslocher: Fin a la atomización sindical y que los trabajadores se agrupen por rubro, no por empresa

“La política es una vocación, no una profesión, tal como la pedagogía. Ese ha sido el gran problema de los partidos que han hecho de la política una profesión”. Esa es una de las definiciones que mueven al profesor Javier Fuchslocher, candidato independiente a la Convención Constitucional en las elecciones del sábado 15 y domingo 16 de mayo.

El docente de 32 años compite por la lista Independientes por una Nueva Costitución por el distrito 21, que incluye Yumbel, Cabrero, Alto Biobío, Antuco, Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Laja, Lebu, Los Álamos, Los Ángeles, Lota, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tirúa y Tucapel.

Nacido y criado en Los Ángeles, Región del Biobío, Fuchslocher comentó en conversación con CNN Chile que la experiencia en las aulas del Colegio Marta Brunet de dicha comuna, donde ha ejercido desde que egresó en 2013, le han permitido aprender a liderar y entender las dinámicas sociales como una experiencia colectiva que ahora desea poner al servicio de la nueva Carta Magna, en caso de ser electo.

Según relató el profesor de Historia y Geografía, “hay muchas cosas en mi vida que no escogí, sino que me escogieron. Esta candidatura es una de ellas y otra fue cuando me eligieron para ser dirigente sindical“. De hecho, darle más poder a los trabajadores es uno de sus anhelos principales, junto con combatir la corrupción y los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA).

Más poderes a los sindicatos y trabajadores

Javier Fuchslocher Baeza, titulado de la Universidad del Bío Bío, sostuvo que su propia vivencia a la cabeza del sindicato le permitió conocer en carne propio la desprotección a la que están expuestos los trabajadores: “No nos vamos a transformar en la caricatura de Chilezuela por darnos poder a los trabajadores. El equilibrio entre trabajadores y empleadores es lo que hace que exista democracia interna en instituciones”.

“Desde la realidad sindical te das cuenta de la atomización sindical que existe en la actual Constitución y que priva a los gremios de agruparse por rubro. Por ejemplo, los profesores hoy tenemos un gremio grande de profesores del sector municipal, pero los que estamos en los sistemas particulares y subvencionados estamos a la deriva, destinados a tener pequeños sindicatos que son fácilmente eliminados por los empleadores, tenemos que dar el derecho de que los sindicatos puedan agruparse por rubro y tengan derecho a huelga”, recalcó.

Incluso, manifestó que “cuando vi despedir a mis colegas de manera injusta y sin tener herramientas para defenderlos, me di cuenta que esto va mas allá de las atribuciones legales que tenga el Código del Trabajo, sino que es constitucional”.

Es por todo esto que plantea la urgencia de “terminar la atomización sindical, sindicatos de 8 personas están destinados a desaparecer, porque es como el cuento de los 10 perritos, los van echando de a uno. Los trabajadores deben tener derecho a agruparse de acuerdo a su rubro, no atrapados en la empresa”.

Javier Fuchslocher: Fin a la atomización sindical y que los trabajadores se agrupen por rubro, no por empresa

Junto a esto, puso como ejemplo el proyecto de las 40 horas, donde “se proponía que el empleado negociara con el empleador, sabiendo que hay una asimetría de poder, brecha que disminuye si hay trabajadores bien organizados.

C orrupción, una vulneración a los derechos

Otro de los pilares programáticos del docente es la lucha contra la corrupción, la que -según Javier- se trata muy poco en las candidaturas políticas” .

“Si bien la corrupción está mencionada dentro del principio de probidad, termina siendo un sustrato jurídico que, en principio, no satisface la demanda de justicia que tiene la gente respecto de las situaciones de corrupción que vemos”, justificó,

En la misma línea, advirtió que “la corrupción tiene que ser declarada como principio en la Constitución tal cual como el terrorismo, como un atentado contra el Estado, la institucionalidad y la democracia, por lo tanto en los actos de corrupción también se vulnera a los Derechos Humanos“.

“Cuando tratas de exigir tus derechos, pero hay corrupción dentro de estas instituciones, no puedes ejercer tus derechos de manera plena. En el caso Corpesca vimos que se parceló el mar entre siete familias y quitaron el derecho de participar a otros de ese mercado, en caso de que es un derecho emprender libremente. Los monopolios y los carteles vulneran el derecho al libre emprendimiento y eso es un derecho humano”, argumentó.

Educación, niños, niñas y adolescentes

Como profesor en el establecimiento de Los Ángeles, Javier está en constante diálogo con sus estudiantes, por lo que dijo ser consciente de la necesidad de contar con un sistema de educación “realmente inclusivo, que genere herramientas para que esta inclusión sea efectiva. Los derechos de los NNA no están considerados dentro de la Constitución, sí en los tratados internacionales, pero no son reconocidos como sujetos de derecho”.

El problema de esto es que “están sujetos a políticas estatales que son superficiales, no les da una solución a sus problemas. Me decepcioné mucho cuando el Parlamento le negó la posibilidad de participar del proceso constituyente a los estudiantes. La sala de clases era un espacio para hacer partícipe a los niños, niñas y adolescentes del proceso, porque estamos en esto por ellos”.

“Tenemos que entender que la educación tiene que ser uno de los ejes de la nueva Constitución, porque hoy muchos constituyentes dicen ‘yo soy el más preparado’, pero resulta que para que el más preparado lo sea, hubo un nivel educacional distinto, oportunidades diferentes y parte de esa brecha fue la educación”, expuso.

El aspirante a la Convención Constitucional también declaró que “cuando tenemos sociedades desiguales como la nuestra, donde el sistema educacional no es parejo, en que existen colegios donde estudian los gerentes y otros para el resto, lo que hacemos es negarle las herramientas para que todos puedan participar de un proceso abierto y democrático como este. Es un problema de concepción del sistema”.

“Tenía que estar a la altura”

Desde que empezó el proceso constituyente, Fuchslocher siempre supo que quería apoyar a un constituyente, por lo que hizo campaña por el Apruebo y la Convención Constitucional, e incluso colaboró con Independientes no Neutrales (organización que agrupó varias listas, entre ellas Independientes por una Nueva Constitución), “pero jamás pensé que iba a ser yo ese independiente“.

“Si ellos pensaban que yo era capaz de tener esta responsabilidad, que es lo más grande que he hecho en mi vida, aunque no gane, ya estoy participando de algo histórico, tenía que estar a la altura“, aseveró.

Eso sí, aclaró que no está en contra de los partidos políticos, ya que son importantes para sostener la democracia, pero “la corrupción los ha perjudicado como responsables de la representación ciudadana”: “Con el poder que les entregamos no nos han sabido representar y han decidido por nosotros sin preguntarnos qué es lo que queremos. Tenemos un gran desafío hacia el futuro, hablo de una representación honesta”.

“Hoy hay una mala imagen de la política y tenemos que volver a la política aristotélica, al arte del buen gobernar por el bien común, y eso te lo da el sentido de comunidad. Si algo compartimos los profesores es que somos parte de una comunidad educativa, entendemos la importancia del tejido social y de ver al otro como un igual”.