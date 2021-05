Giovanna Roa (34) es diseñadora, co-directora del festival Ruidosa, fue la coordinadora ejecutiva de la campaña presidencial de Beatriz Sánchez en 2017 y ahora busca conseguir un escaño para formar parte de la Convención Constitucional por el distrito 10.

Militante de Revolución Democrática, dentro de su trayectoria también está su desempeño como activista feminista, vicepresidenta de la Feuc y asesora parlamentaria de la diputada Maite Orsini.

En conversación con CNN Chile, Roa cuenta que como parte de este último rol es que fue la encargada política del Frente Amplio de la tramitación de la ley de paridad, que finalmente fue incluida para la realización del proceso constituyente.

“Eso es lo que me tiene un poco siendo candidata, haber visto la posibilidad de hacer cosas que hace muy poco tiempo no imaginábamos que fueran posibles. Esto es gracias al feminismo que me dio confianza en mi voz y sentir que no estamos sola”, explica.

El feminismo como justicia social

La candidata señala que “nuestra candidatura se levanta por supuesto desde el feminismo, pero entendiendo el feminismo como justicia social, como este modelo de sociedad al que aspiramos a llegar, que sea un modelo que logre la igualdad, que logre que las personas de distintos grupos excluidos históricamente puedan participar de la democracia”.

En ese sentido, sostiene que su propuesta apunta a “la garantía de derechos sociales, no como está hoy, que es una garantía de acceso, sino que la garantía efectiva, poder eliminar el Estado subsidiario, la garantía de derechos para poder sacar el mercado de la garantía de dignidad y justicia para las personas”.

Además, con respecto a la igualdad de género, indicó que su propósito es “tener una democracia que tome el poder y lo vuelva a repartir bajo un principio de igualdad, ahí creo que es importante que tengamos protección de las mujeres tanto en paridad, que se haga efectivo en todo órgano público de deliberación, incluyendo la Corte Suprema, los gabinetes ministeriales, el Congreso, explicitar la igualdad de remuneraciones”.

En esa misma línea, añade el “reconocer las labores del cuidado y trabajo doméstico, reconocer el trabajo no remunerado en términos de avanzar hacia un sistema de pensiones que le dé reconocimiento, pero también a tener un sistema nacional de cuidados”.

Acceso a conectividad

La diseñadora destaca también que su candidatura considera “poner ciertos temas del presente de los que no nos hemos hecho cargo, como el derecho a la conectividad digital, entendiendo sobre todo que en estos tiempos de pandemia, nos hemos dado cuenta que los mismos derechos fundamentales se viven en el espacio digital”.

“El espacio digital es un espacio público también donde estudiamos, trabajamos, tenemos acceso a salud, nos relacionamos con nuestros seres queridos, y creemos que garantizando el derecho a la conectividad digital podemos avanzar en un país que entienda la importancia de que todos y todas puedan entrar a ese espacio, que si replicamos con las lógicas actuales, va a seguir sumamente segregado”, complementa.

Lógicas del mercado y cultura

Por otra parte, desde su visión como co-directora del festival Ruidosa junto a Francisca Valenzuela, la diseñadora expresa que “en material cultural primero tenemos que garantizar que efectivamente haya una libertad de expresión cultural y eso quiere decir que el Estado promueva efectivamente las distintas formas de expresión de la cultura”.

“Estoy hablando de la cultura que compartimos todos y todas, pero también la cultura tiene que ver con las industrias creativas y ahí me parece súper importante, a partir del trabajo en Ruidosa, que tenemos una deuda con la cultura no sólo en términos de cobertura, sino también de cuál es la protección que tienen aquellos que se dedican a la producción cultural“, complementa.

“Yo creo que ahí tenemos un tema que tiene que ver con la precarización laboral de los trabajadores de la cultura, que es muy importante que nos hagamos cargo. Entonces cuando hablamos de reformas laborales, de cómo el trabajo y las condiciones de los trabajadores van a quedar estipulados, creo que también esa es una parte muy importante de cómo vamos a poder impulsarlo”, agrega.

Finalmente, asegura que “si los trabajadores de la cultura tienen estas condiciones garantizadas, la posibilidad de que puedan dedicarse a hacer acción cultural, y por lo tanto la sociedad se pueda beneficiar de esa acción cultural, es muy importante”.

