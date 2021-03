A pesar de que la mayoría de la gente lo reconoce principalmente por sus personajes en telenovelas y series de televisión, el actor Ignacio Achurra (41) tiene una amplia trayectoria como dirigente sindical y social, experiencia que lo llevó a presentarse como candidato para la Convención Constitucional por el distrito 14 en la lista Apruebo Dignidad, en cupo de Convergencia Social.

El otrora presidente del Sindicato de Actores y Actrices de Chile, quien busca representar a las comunas de Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro y Talagante de la Región Metropolitana, conversó con CNN Chile sobre sus propuestas para la nueva Constitución.

Pese a que el acceso a la cultura forma parte de sus ejes fundamentales, para él lo más importante es asegurar derechos sociales para toda la ciudadanía en el órgano que redactará la nueva carta magna, al que postula por el partido Convergencia Social, perteneciente al Frente Amplio.

Trayectoria social y sindical

Sobre cómo surgió la idea de optar por un cupo en la Convención Constitucional, Achurra parte contando: “yo tengo una historia de interés por lo público, por lo colectivo. Fui dirigente universitario en la Universidad de Chile, donde estudié en la Facultad de Artes. Fui presidente del Sindicato de Actores y Actrices de Chile, y además me he dedicado durante 20 años a hacer teatro en el espacio público, tratando de recuperar los espacios de la ciudad para las artes y la cultura, tratando de democratizarlos para toda la gente”.

“Cuando se abrió este proceso de cambio constitucional sentí que quería hacerme parte del cambio de las bases institucionales del país, entendiendo que en ese espacio es muy importante que haya una representación diversa y plural del país. En ese sentido, creo que en la Convención Constitucional sería un gran error que hubiese sólo abogados constitucionales o ingenieros y economistas. Creo que es importante que gente que tenemos experiencia en el mundo sindical, en el mundo social, que venimos de otros lugares como las artes y la cultura, en mi caso, podamos aportar con nuestra mirada en ese espacio”, manifestó.

Derechos sociales y sistema de gobierno

En relación a sus propuestas para la nueva Constitución, el también académico de la Universidad Católica aseguró que “hay que garantizar derechos sociales fundamentales como salud, pensiones, educación y vivienda. Estamos pensando en un sistema de salud que sea capaz de proveer una salud gratuita, de calidad y oportuna. Estamos pensando en potenciar el sistema de educación público”.

“Estamos pensando en otro sistema de pensiones que no sólo sea de capitalización individual, sino un sistema tripartito. Y estamos pensando en permitir que el estado, entre otras cosas, asegure el derecho a la vivienda y eso implica, por ejemplo, tener la capacidad de hacer gestión del uso de suelo. Ahí en materia de derechos sociales fundamentales nos parece que hay una clave, y yo le agregaría un quinto derecho que tiene que ver con los derechos sexuales reproductivos de las mujeres. Que las mujeres tengan la capacidad de decidir y tomar decisiones sobre su propio cuerpo”, reveló.

A su vez, Achurra señaló que buscará cambiar el actual sistema de gobierno, ya que “nosotros creemos que este sistema hiperpresidencialista ya cumplió su ciclo. Tenemos que avanzar hacia un sistema que equilibre de mucho mejor manera las atribuciones del poder legislativo y del ejecutivo, y para eso creemos que hay que separar esencialmente las funciones de la jefatura de Estado y la jefatura de Gobierno. Estamos pensando en un sistema probablemente semipresidencial”.

“Pero también profundizar la democracia significa dotar a la ciudadanía de herramientas concretas de incidencia en los destinos del país. Por ejemplo: presupuestos participativos, es decir que un porcentaje de los presupuestos regionales y/o comunales sean decididos por la ciudadanía. Estamos pensando en plebiscitos. Por ejemplo, por qué no podríamos hoy día decidir una cuestión que forma parte de la discusión pública hace tantos años que tiene que ver con el sistema de pensiones. Por qué no vamos a un plebiscito en el que digamos si queremos un sistema de capitalización individual de AFP, o si queremos un sistema de reparto tripartito, por ejemplo”, aseveró.

Por otro lado, el intérprete dijo que “creemos que hay que asegurar derechos culturales, y esos derechos culturales pasan por dar mayor acceso a las personas a las expresiones artísticas, pero también por asegurar los diferentes modos de vida culturales. Te doy un ejemplo: en San Pedro de Melipilla, que forma parte del distrito que yo pretendo representar, la agricultura familiar campesina es la base de la cultura local y hoy día está desapareciendo porque no hay agua, y no hay agua entre otras cosas porque hay un sobre uso de derechos privados por parte de la agroindustria. Se llega a situaciones tan paradojales que un cerdo de la agroindustria dispone de 60 litros de agua diarios y una persona de 25 litros repartido por un camión aljibe”.

El apoyo familiar

Al ser consultado por las críticas que han surgido en contra de las candidaturas de rostros televisivos y de figuras públicas, Achurra afirma que “yo de cierto modo lo comparto. Creo que efectivamente el sólo hecho de ser una persona famosa o reconocida por salir en la televisión no necesariamente te habilita para ser capaz de representar y defender el interés público. En mi caso, yo no me siento parte de ese grupo. Yo he sido esencialmente, en términos laborales, un director teatral y un académico”.

“Trabajo hace muchos años como profesor universitario, actualmente doy clases en la Universidad Católica, he sido un dirigente sindical y social, dirijo una compañía de teatro hace 20 años trabajando en el espacio público y como parte de las muchas actividades profesionales que he ejecutado he trabajado como actor en televisión y eso efectivamente hace que tenga un nivel de conocimiento mayor. Pero siento que tengo una preparación y una biografía, una historia profesional y social que no me hace sentir parte de ese grupo como de rostros o famosos, sino que más bien un trabajador de las artes y la cultura”, apuntó.

El actor también habló del gran apoyo que ha recibido de parte de su familia, específicamente de su hermana, la chef de televisión Connie Achurra, y de su padre, el reconocido actor Patricio Achurra. “Con mi familia pasa algo muy bonito. Nosotros tenemos genuinamente un tremendo respeto y amor al interior de mi familia, y muy particularmente con mi hermana, la Connie. Somos muy amigos de toda la vida, nos queremos mucho, confiamos mucho el uno en el otro”, señaló.

“Este apoyo, acompañamiento que me ha tirado mi hermana y mi papá, no es una impostura. Surge genuinamente desde lo que ha sido nuestro propio compromiso como familia en cuestiones de índole social. Mi padre también fue presidente del Sindicato de Actores y Actrices de Chile en momentos muy duros para este país. Mi hermana siempre ha tenido un acento y un interés por lo social, por apoyar a las mujeres emprendedoras. Por lo tanto, ellos más allá de apoyar a un familiar, también comparten las ideas que nosotros queremos llevar a la Constitución, por lo tanto, se sienten involucrados desde lo afectivo y lo familiar, pero también desde lo político, desde las ideas”, indicó.