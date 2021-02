En 2017, Daniel Andrade lideró la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) junto a su ex movimiento, la Unión Nacional Estudiantil (UNE). Hoy, el militante de Revolución Democrática (RD) busca un cupo en la Convención Constitucional.

A pesar de que en primera instancia olvidó declarar su patrimonio ante el Servel, Andrade logró inscribir su candidatura para representar al distrito 13, compuesto por las comunas de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón.

“Desde pequeño viví varias desigualdades, las deudas, lo carísimo de la educación y la salud y eso me llevó a involucrarme harto”, contó a CNN Chile.

El candidato fue coordinador nacional del comando del Apruebo en Que Chile Decida y durante la pandemia levantó una red de abastecimientos para ollas comunes en su comuna, Pedro Aguirre Cerda.

“Hace tiempo estoy empujando que el Estado garantice derechos sociales. Creo que el proceso constituyente es una oportunidad para el cambio de modelo en nuestro país y me postulo para poder contribuir a que nuestra Constitución sea más humana”, expresó.

Según el militante RD, la actual Carta Magna “privilegia el negocio por sobre los derechos sociales. Los privados persiguen sus intereses particulares y no los intereses generales”.

“Soy parte de una juventud que lleva años luchando por las mismas causas del 18-O”, aseveró el ex presidente Fech. “Hemos sido los jóvenes quienes hemos visto que la promesa de la meritocracia es una mentira, porque tras años de trabajo y estudio, seguimos sin tener condiciones de vida digna”.

Por lo mismo, siente que son varios “quienes representamos las ganas de cambiar el modelo. El proceso constituyente es el primer paso para poder garantizar un Estado que garantice derechos sociales con una democracia participativa”.

“No nos pueden comparar con partidos que tienen 100 años”

Tanto el FA como RD han recibido diversas críticas por una baja inserción territorial y poca participación en las votaciones. Por ejemplo, reemplazar el cupo en el Congreso de Renato Garín, sólo votaron 37 militantes. En aquella oportunidad, la diputada electa Marcela Sandoval expuso que Garín hizo “muy poco trabajo territorial” como parlamentario en el D14.

“El trabajo territorial requiere de actitudes y principios que los millennials no tenemos tanto”, explicó Andrade.

En esta línea, comentó que “hay una generación que buscamos que todo sea instantáneo y yo creo que los cambios son largos y los procesos territoriales requieren compromiso, constancia, estar más presente que ser la novedad constante y esos principios desde el trabajo territorial que hemos llevado varios vecinos y compañeros del partido y del FA van a rendir frutos en el distrito”.

“Ese trabajo empezó en la conformación del FA, que fue hace poco tiempo. Somos unos partidos que no tienen más de tres años entonces no nos pueden comparar con partidos que tienen 100 años”, argumentó.

El funeral de la Constitución de Pinochet

El candidato optó por un método poco convencional para realizar campaña en terreno: una intervención viral. Andrade recorre las ferias de las comunas del D13 imitando el meme del ataúd bajo el nombre de “el funeral de la Constitución de Pinochet”.

“Hemos pensado en formas novedosas y creativas para darnos a conocer. Nosotros creemos que el proceso constituyente es el funeral de la Constitución de Pinochet”, contó.

Del mismo modo, explicó que “es una intervención participativa que muestra un funeral, pero como una fiesta, e invitamos a los vecinos y vecinas a que digan qué quieren dejar atrás y las echen al ataúd: las AFP, el CAE, las zonas de sacrificio, el agua privatizada, el negocio de los derechos sociales, el Estado Subsidiario y tantas otras cosas”.

Andrade quiso hacer una intervención callejera “porque creemos que tenemos que ocupar y apropiarnos de los espacios públicos y el arte callejero es político y nos permite comunicar nuestras propuestas”.

El rol del Estado

“Hay un abandono del Estado en el D13 y tenemos que pasar de un Estado que abandona y maltrata a un Estado que cuide”, dijo Andrade.

Ante esto, el candidato explicó que su campaña postula cuatro ejes para la modernización del Estado:

Garante de derechos sociales y reproductivos.

Democrático y participativo que regule el rol del Tribunal Constitucional (TC), que se permita tener plebiscitos, iniciativas populares de ley, resguarde los derechos humanos y refuerce el rol de los órganos colegiados.

Emprendedor que tome un rol importante en ciertas áreas estratégicas de nuestro país como el conocimiento, la tecnología, la generación de energía y recursos naturales.

Vigente y pertinente para que entregue rápidamente los servicios y derechos que debiese garantizar.

“Para poder abordar la desigualdad y el abandono nosotros creemos que un Estado que cuida debe tomar un rol activo y que ayude a disminuir la desigualdad que está tan presente en nuestro distrito”, sostuvo.

En cuanto al actual sistema de gobierno, el candidato fue enfático: “hay que acabar con el presidencialismo y fortalecer los espacios colegiados donde hay más opiniones que solamente la del presidente”.

En relación al narcotráfico, el vecino de Pedro Aguirre Cerda cree que “demuestra el abandono del Estado”. Así, declaró que “muchas veces los vecinos deben organizarse para cuidar sus propios barrios”.

“El problema principal es que el narcotráfico no es un problema local, tampoco de un barrio en particular, porque es un problema mundial. Es evidente que el narcotráfico no es una empresa nacional, son transnacionales que se organizan para introducir la droga en distintos países”, dijo.

Por su parte, aseveró que “ese debate se tiene que enfrentar con esa perspectiva y ver qué rol puede jugar la Constitución”.