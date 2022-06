Tras haber descartado un evento ciudadano, finalmente este 4 de julio se llevará a cabo la ceremonia oficial para el cierre del proceso constituyente, que se concretará en el Salon de Honor del Senado desde las 10:00 de la mañana.

En este “evento republicano” se contempla la presencia de autoridades como el presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde; el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto; el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes; el presidente del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier; el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; la presidenta del Banco Central, Rossana Costa; la secretaria relatora del Tricel, Carmen Valladares; entre otros.

En total, serán 23 invitados e invitadas representantes del Poder Legislativo, del Poder Central y del Poder Judicial, además de otras autoridades locales de las regiones e instituciones educacionales del país. Otras autoridades dirán presente vía telemática, a través de las pantallas que se instalarán en el lugar para dicha instancia.

Aquí va la lista de autoridades invitadas y que estarán en el salón de honor junto al Presidente Boric, los convencionales y un grupo de funcionarios. pic.twitter.com/zlFkamkT90 — Josefina de la Fuente (@josefina_delaf) June 13, 2022

También asisitirán los convencionales y sus invitados, entre los que se contemplan asesores y funcionarios de la instancia que podrán instalarse en las graderías del Salón de Honor de la Cámara Alta, donde habrá un aforo de 240 personas.

Lee también: Michelle Bachelet tampoco asistirá al acto de cierre de la CC: Ningún ex presidente participará

Todos acompañarán al presidente, Gabriel Boric, quien será el encargado de recibir el texto constitucinal que se somterá a plebiscito el próximo 4 de septiembre.

Durante la ceremonia, el mandatario y la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, realizarán sus respectivos discursos de cierre del proceso de redacción para la nueva Carta Magna.

Cabe mencionar que ningún ex presidente asistirá a la ceremonia final, pese a haber sido invitados formalmente por el hemiciclo convencional. Esto, tras una breve polémica que se desató contra la CC, por no haber hecho una invitación preliminar a las ex autoridades del país.

Asimismo, aun no se define si es que cada uno de los convencionales firmará la propuesta constitucional o si solo lo harán los miembros de la Mesa Directiva. También se espera que durante las próximos días se establezca si es que se exigirá Pase de Movilidad o PCR Negativo para participar en el evento.