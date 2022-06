Durante la jornada de este sábado, el ex presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, envió una carta a la mesa de la Convención Constitucional (CC) donde confirmó que no participará de la ceremonia de cierre del órgano constituyente.

“Si bien agradezco su invitación a la Sesión del Pleno de la Convención Constitucional del próximo 4 de julio, en esta ocasión no participaré“, señala el escrito enviado por el ex mandatario.

Su negativa a asistir al evento ocurrió luego que el pasado jueves la Mesa Directiva de la Convención cambiara su postura inicial y decidiera incluir en la lista de invitados, a la ceremonia de entrega de la nueva Carta Magna, a los ex presidentes.

Eduardo Frei no es el primer ex mandatario en anunciar que no asistirá el próximo 4 de julio de la sesión del pleno de la CC. El ex jefe de Estado, Ricardo Lagos, también confirmó que decidió “no participar de la ceremonia de clausura (…), prefiero dejar mi lugar a otra persona que lo requiera más que el suscrito”.