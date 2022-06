El vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional Tomás Laibe valoró que la mesa directiva del órgano redactor finalmente haya decidido invitar a los ex presidentes de la República a participar en la ceremonia donde se entregará la propuesta de nueva Constitución Política del país.

La decisión se tomó este jueves, luego que la instancia reabriera el debate que había generado controversia en el mundo político.

De este modo, la idea se sometió a votación, donde la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, votó en contra junto con otros dos vicepresidentes, sobre la idea de invitar a los ex presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

Sin embargo, la mayoría de la mesa se inclinó a favor, por lo que el órgano redactor reformuló la postura.

¿Qué dijo Laibe?

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Laibe expresó que, su juicio, “se tomó la decisión correcta”. “Los ex presidentes gozan de una dignidad del cargo, de la importancia de haber llegado a la primera magistratura y, por lo tanto, también era relevante que participaran de la ceremonia de entrega del texto constitucional”, argumentó.

“Al menos, mi colectivo así lo planteó, yo voté de esa forma y he argumentado así estos días, y creo que de esta forma vamos a tener una ceremonia republicana, solemne, que represente ojalá el gran sentir de la mayoría de los chilenos y chilenos que quieren ver una ceremonia que hable de la historia, que no venga a refundar, sino que se sitúe dentro de lo que ha sido un proceso de cambio y eso, evidentemente, se refleja en la incorporación de los ex presidentes”, indicó.