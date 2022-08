La Directiva Nacional de la Democracia Cristiana (DC) lanzó este lunes su comando por el Apruebo de cara al plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre.

“Con alegría, hoy presentamos nuestro comando de campaña por el Apruebo, dando cumplimiento de lo que acordó la Democracia Cristiana, llamar a nuestro pueblo a aprobar”, dijo el presidente de la colectividad, Felipe Delpin.

El timonel reconoció que la propuesta constitucional “no es perfecta, pero solamente en la vida Dios es perfecto, el resto, toda la creación por parte del hombre, tiene imperfecciones que desde nuestra mirada tienen que ser corregidas, mejoradas y para eso estamos dispuestos a conversar“.

Por su parte, la senadora y vicepresidenta de la DC, Yasna Provoste, agregó que “la DC ha tomado un camino a través de la decisión democrática (…) Nos vamos a sumar al despliegue que ya se ha hecho desde los territorios”.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, señaló que “durante 42 años” el partido ha esperado que se cambie la actual Constitución, específicamente desde “que el ex presidente Eduardo Frei Montalva se paró en el Caupolicán y dijo que no a la Constitución de 1980. Por esta razón se planificó el asesinato de nuestro presidente Eduardo Frei Montalva, el que no reconozca esto, no merece llamarse demócrata cristiano”.

“El destino de lo que venga está en nuestras manos y no vamos a desaprovechar esta oportunidad. Quien no se sienta representado por lo que dijo la junta nacional, de verdad que le haría una invitación a que se fueran solitos a trabajar con la ultraderecha porque no son demócratas cristianos“, cerró.