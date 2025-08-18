PIB marca mayor alza en tres años: Economía creció 3,1% durante el segundo trimestre de 2025

El Banco Central comunicó que en esta cifra "destacó la contribución de la inversión".

El Banco Central dio a conocer los datos de crecimiento del primer semestre, revelando que la economía chilena creció 3,1% en el segundo trimestre del 2025, comparado con el mismo período de 2024.

En su informe de Cuentas Nacionales Trimestrales (CNT), el ente emisor informó que esta cifra “fue coherente con una mayor demanda interna, donde destacó la contribución de la inversión“.

Y desde la perspectiva de origen, el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) se explicó principalmente por las “actividades de servicios personales, comercio, minería e industria manufacturera”.

Asimismo, “en términos desestacionalizados, el PIB registró una variación de 0,4% respecto al trimestre anterior”.

Y desde la perspectiva del gasto, el efecto de la mayor demanda interna fue compensado parcialmente por las exportaciones netas, indicó el Banco Central.

Respecto al comercio exterior, las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 5,4% mientras que las importaciones lo hicieron en 14,6%, lo que resultó en un efecto neto negativo en el PIB.

La cifra, además, es un alza respecto a lo que se había proyectado para el trimestre abril-junio, ya que la suma de los Imacec llegaba a 2,9%.