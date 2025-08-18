Fiesta con filete y caviar: Contraloría inicia fiscalización a Municipalidad de Lo Barnechea por polémica licitación

Desde el ente contralor detallaron que la fiscalización es “respecto de eventuales gastos excesivos en la celebración del ‘Día del Funcionario’”.

Este lunes, la Contraloría inició una fiscalización en la Municipalidad de Lo Barnechea a raíz de la polémica licitación para una fiesta.

En sus redes sociales, el ente contralor detalló que la fiscalización es “sobre gasto público para actividades y festejos no abiertos a la comunidad”.

“Este lunes 18 de agosto nos constituimos en dependencias de la municipalidad respecto de eventuales gastos excesivos en la celebración del ‘Día del Funcionario’ en dicha entidad edilicia, según consta en informaciones dadas a conocer por medios de comunicación y en redes sociales”, agregaron en la publicación.

Polémica en Lo Barnechea por millonaria licitación

Según consigna un reportaje de Radio Bio-Bío, la casa edilicia abrió una licitación en Mercado Público para un festejo para al menos 1.200 trabajadores y trabajadoras, con un presupuesto de hasta $183 millones provenientes de las arcas comunales.

Un aspecto que llamó la atención fueron los requerimientos, entre los que destaca contar con un humorista importante a nivel nacional, similar a “Chiqui Aguayo, Felipe Avello o Luis Slimming”, lo mismo para el DJ, que debe estar a la altura de “DJ Kass”.

Respecto a la comida, se especifican preparaciones como brocheta de prosciutto, blinis de caviar de salmón, tournedó de filete, gnocchi con salsa de queso azul, carpaccio de res con alcaparras y causa peruana de camarones, entre otros platillos de alto nivel gastronómico.

Tras conocerse el reportaje, desde la municipalidad informaron que “considerando las condiciones económicas que enfrenta el país y el compromiso de esta gestión con un uso responsable de los recursos públicos, el alcalde Felipe Alessandri instruyó dejar sin efecto el proceso — que estaba ajustado a derecho — y abrir una nueva licitación”.

Respecto a la licitación, señalaron que “se constató que, si bien cumplían con la normativa vigente, fueron elaboradas con parámetros que no se condicen con el plan de austeridad que se impulsa por la actual administración”.