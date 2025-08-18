Fallout regresa con su segunda temporada: Mira aquí las primeras imágenes

Tras el éxito de la primera temporada, Fallout vuelve en diciembre a Prime Video con un recorrido por el desierto del Mojave. La plataforma compartió hoy las primeras imágenes oficiales de lo que será su nueva entrega.

¡Buenas noticias para las y los fanáticos de las series!

Prime Video sorprendió a los fanáticos de Fallout al compartir las primeras imágenes de la esperada segunda temporada, que debutará en diciembre en más de 240 países y territorios.

La nueva entrega llevará la historia al desierto del Mojave y a la icónica ciudad postapocalíptica de New Vegas.

Basada en la reconocida franquicia de videojuegos de Bethesda, Fallout explora un mundo dividido entre quienes tuvieron acceso a refugios de lujo y aquellos que sobreviven en la superficie.

Con la promesa de nuevas aventuras, la temporada dos promete ampliar el universo presentado en la primera parte.

El elenco incluye a Ella Purnell, Walton Goggins, Kyle MacLachlan y Aaron Moten, bajo la producción de Kilter Films y con Jonathan Nolan y Lisa Joy como productores ejecutivos.

Estas son las primeras imágenes de la temporada 2 de Fallout