Doctor da las claves: ¿Cuáles son los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares?

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte en el mundo y también en Chile, representando hoy uno de los mayores desafíos para la salud pública a nivel global.

Su impacto no solo se refleja en la salud de las personas, sino también en los sistemas sanitarios y en la calidad de vida de las poblaciones. En este contexto, comprender cuáles son los factores de riesgo asociados y reforzar la importancia de la prevención resulta clave.

Los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares

En Entrevistas CNN, el Dr. Carlos Fernández, presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (SOCHICAR), sostuvo que “la causa de la importancia (prevalencia) de las enfermedades cardiovasculares tiene mucho que ver con el estilo de vida que tiene el ser humano, la humanidad completa en el día de hoy”.

“La verdad es que cada día más nos enfrentamos a pacientes más jóvenes que están llegando con enfermedades realmente graves, como infarto miocardio, accidentes cerebrovasculares, enfermedades vasculares periféricas y todo esto comandado por la unión con otras entidades, como la diabetes la obesidad o la hipertensión arterial”, agregó.

En esta línea, el especialista agregó que, si bien es cierto que “tienen una base genética”, no es menos cierto que “nosotros, al descuidar el cuidado de nuestro cuerpo, estamos acelerando un proceso que puede estar presente en la gran mayoría de nosotros. La gracia acá está en tratar de evitar todos los factores de riesgo cardiovasculares que suman a una predisposición genética”.

