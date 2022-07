De cara al plebiscito de salida, la ex convencional de Independientes No Neutrales (INN) Lorena Céspedes y el ex convencional de Vamos por Chile Manuel José Ossandón, participaron en el tercer Ciclo de Debates Constitucionales organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC).

El tema del encuentro, que se realizó en el Salón de Honor de la Casa Central de la entidad, fue el derecho a la educación y la libre enseñanza.

“Nosotros hemos tratado de contribuir al debate con varias publicaciones, las que están disponibles en nuestra página web, así que les agradezco a los actores principales para que debatan la propuesta”, expresó el académico de la Facultad de Derecho UC Alberto Vergara, quien estuvo encargado de la presentación del espacio.

En tanto, la moderación del debate estuvo a cargo de la periodista de CNN Chile Josefina de la Fuente.

¿Qué dijeron los ex convencionales?

Céspedes dio a conocer que la propuesta de nueva Constitución “define fines que están orientados no solamente en el ámbito académico, en el ámbito cognitivo, sino que también en el ámbito de el respeto a los derechos fundamentales, el bien común y el impacto a nuestra sociedad y nuestro país”.

“Por otro lado, también es importante destacar que se busca eliminar la fragmentación que hoy día tenemos en educación, a través del Sistema Nacional de Educación que se define en esta propuesta de nueva Constitución y eso apunta justamente a tratar de equiparar ciertos lineamientos que esperamos que cambien en nuestro país, que tiene que ver con la calidad de la educación entendida -y se define de cierta manera en nuestra propuesta de nueva Constitución- como la persecución de esos fines y principios”, agregó.

De este modo, la profesora de física comentó que, a su juicio, “uno de los grandes cambios es el de paradigma respecto a cómo entendemos la educación: orientada con un objetivo no sólo de formación del individuo, sino que también tiene una dimensión de impacto y transformación de la sociedad y del país”.

Por su parte, Ossandón reconoció la labor de Céspedes en la redacción de la propuesta constitucional, señalando que a pesar de que no es de su interés político, “creo que este no es el pato cojo de la propuesta constitucional”. “Hay que reconocerle el mérito a Lorena. A pesar de que creo que no logró todo lo que quería, (Lorena) fue parte importante de la articulación parar generar ciertos consensos y puntos de moderación en una Convención en la cual había sectores muy cerrados en algunos aspectos”, indicó.

“Entonces, quiero felicitar a Lorena de forma pública, porque hay cosas de repente no se ven, y que son relevantes”, añadió.

Respecto al rol de las universidades públicas y estatales, el abogado apuntó a que “el señor Vivaldi (ex rector de la Universidad de Chile) decía que la Universidad Católica no puede ser pública porque tiene una concepción católica. Pero ¿acaso el carácter laico es neutro? Entonces, mucho ojo”.

“Yo creo que en términos universitarios se comete un error gigantesco y ojo: las universidades estales sí tienen intereses, sí hay círculos de personas que se benefician de universidades estatales, de los fondos que provienen de ellas. Se benefician a ciertos grupos ideológicamente establecidos, a ciertos grupos de poder, con ciertos tratos económicos, con ciertos contratos. Por lo tanto, no es neutra”, continuó.

De este modo, Ossandón invitó a “sacarse” la “anteojera de papá Estado que yo creo que es parte importante del sesgo que tiene, por ejemplo, el Frente Amplio, que ha confundido la política como un arte de gobernar con un sentido práctico con una teología política inalterable en la cual el Estado es un ser inmaculado, neutro, sin posiciones, y creo que es muy complicado”.

