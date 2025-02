Se acabó la espera: Apple TV finalmente está disponible en Android

Este esperado lanzamiento permite a los usuarios de todo el mundo disfrutar de las series y películas de Apple TV+, así como de la suscripción a MLS Season Pass.

Después de mucho tiempo de espera, la app Apple TV finalmente ha llegado a los dispositivos Android como teléfonos, tablets y dispositivos plegables, a través de Google Play.

Detalles de la llegada

Este esperado lanzamiento permite a los usuarios Android de todo el mundo disfrutar de las series y películas Apple Original en Apple TV+, así como de la exclusiva suscripción a MLS Season Pass, que trae toda la emoción de la Major League Soccer.

La app fue diseñada con una interfaz intuitiva, permitiendo suscribirse a Apple TV+ y MLS Season Pass con la cuenta de Google Play en dispositivos móviles Android y Google TV. Apple TV+ también ofrece una prueba gratis de siete días.

Entre las funciones más destacadas están “Seguir Viendo”, que permite retomar contenidos desde donde se dejaron en cualquier dispositivo, y “Mi Lista”, para guardar series y películas que se quieran ver más tarde. También ofrece transmisión en alta calidad a través de wifi o conexión celular y la opción de descargar contenido para disfrutar sin conexión.

Con Apple TV+, los usuarios tendrán acceso a una amplia variedad de series, películas y documentales originales. Títulos destacados como Severance, Ted Lasso, The Morning Show y Masters of the Air, entre muchos otros, estarán disponibles en el servicio.

Además, los fanáticos de la Major League Soccer podrán unirse a la emoción de la temporada 2025 con MLS Season Pass. Sus 30 clubes volverán al campo de juego a partir del próximo 22 y 23 de febrero con el inicio de la 30.ª temporada de la liga, y los suscriptores podrán acceder a todos los partidos, análisis y contenido exclusivo.

En adición a la MLS, los suscriptores y suscriptoras de Apple TV+ también podrán disfrutar de Friday Night Baseball, con dos partidos semanales de la Major League Baseball, y Sunday Night Soccer, una nueva transmisión semanal de partidos destacados de la MLS.