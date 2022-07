Instagram pronto podría eliminar la subida de videos de su plataforma y dejar solo a los Reels en su lugar.

Según consigna Mashable, la popular aplicación de Meta (Facebook) estaría probando en algunos celulares la nueva función, lo que sería una prueba de la actualización que se viene a la red social.

A pesar que este cambio pueda generar un poco de confusión, la verdad es que no debería generar mayores cambios.

Dentro de las principales diferencias es que el creador tiene acceso a una biblioteca y música, herramientas de edición y más filtros con el formato Reels.

Además, los usuarios podrán utilizar audios de otros creadores y acceder a la opción de “remix”, la cual imita a la función “dueto” de TikTok, donde se puede poner un reel nuevo al lado de otro ya grabado.

El consultor de redes sociales Matt Navarra publicó el pasado jueves una captura de pantalla en la que Instagram explica que está probando esa función con algunos usuarios, de forma que cuando alguno quiera subir un video, la app responderá que “las publicaciones de video ahora se comparten como Reels”.

