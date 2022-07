(CNN) – Un miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) está renovando los pedidos para que Apple y Google eliminen TikTok de sus tiendas de aplicaciones, citando preocupaciones de seguridad nacional en torno a la empresa matriz de TikTok con sede en China, ByteDance.

En una carta del 24 de junio a los directores ejecutivos de Apple, el comisionado de la FCC, Brendan Carr, describió a ByteDance como “en deuda” con el gobierno chino y “requerido por ley para cumplir con las demandas de vigilancia (del Gobierno chino)“.

Carr citó un informe reciente de BuzzFeed News que señalaba que el personal chino de ByteDance había accedido a los datos de los usuarios de TikTok de EE. UU. en múltiples ocasiones. El comisionado dijo que las acusaciones mostraban cómo TikTok “no cumple con las políticas que ambas compañías (Apple y Google) requieren exigen para todas las aplicaciones“.

Apple y Google no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. En un comunicado, TikTok calificó el informe de BuzzFeed de “engañoso”.

“Al igual que muchas empresas globales, TikTok tiene equipos de ingeniería en todo el mundo”, señalaron desde la plataforma. “Empleamos controles de acceso como encriptación y monitoreo de seguridad para proteger los datos de los usuarios, y nuestro equipo de seguridad con sede en EE. UU. supervisa el proceso de aprobación de acceso. TikTok siempre ha sostenido que nuestros ingenieros en ubicaciones fuera de EE. UU., incluida China, pueden recibir acceso a los datos de los usuarios de EE. UU. según sea necesario bajo esos controles estrictos”.

