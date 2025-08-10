Stephany Griffith-Jones, consejera del Banco Central: “Los retiros (de pensiones) tienen efectos muy negativos”

La consejera de la institución dijo en Influyentes que el retiro de los fondos de pensiones "contribuyó a la inflación" y "disminuyó los activos de fondos de pensiones".

Durante las últimas semanas ha aflorado nuevamente el debate sobre el retiro de fondos de pensiones. Esto, luego de que Franco Parisi, candidato presidencial del PDG, dijera que, en caso de ser electo, impulsaría un retiro.

Sin embargo, aclaró en Agenda Económica que “en la estructura antigua, no. Pero si alguien necesita un retiro transitorio para comprarse una vivienda, anóteme”.

Bajo ese marco, la consejera del Banco Central, Stephany Griffith-Jones, señaló en Influyentes que “los retiros tienen efectos muy negativos”.

Consultada sobre si esta decisión fue irresponsable en su tiempo, respondió que el Banco Central y el entonces presidente de la entidad, Mario Marcel estuvieron “muy bien en ese momento”, cuando advirtieron sobre sus riesgos.

“Y también nosotros en el Banco Central siempre hemos sido muy claros de que los retiros tienen efectos muy negativos”, remarcó.

“Eso claramente contribuyó a la inflación y disminuyó los activos de los fondos de pensiones, y eso ha reducido el tamaño del mercado capital”, añadió.

Además, argumentó que esa es otra razón por la que las tasas de interés hoy día son tan altas. “Entonces, cuando la gente va a pedir un crédito hipotecario, le sale más caro, y los retiros contribuyeron en eso (…) Eso se comenta menos”.

A nivel individual, “para las personas más modestas yo creo que es una cosa mala porque la pensión es una cosa a futuro importante. Retirar esa plata antes en el corto plazo le parece bien, fiesta para hoy, pero castigo para mañana”.