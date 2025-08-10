Exfiscal Gajardo dice que hay “hechos reiterados de involucramiento” del narco en instituciones y apunta a levantar secreto bancario

En una nueva edifción de Influyentes, Gajardo remarcó que "seguir el rastro del dinero es la clave", y que "lo ha dicho el propio fiscal nacional actual, el anterior fiscal, lo ha dicho Trinidad Steinert quien dirige las investigaciones, que necesitamos un mejor sistema de levantamiento del secreto bancario".

El abogado y exfiscal Carlos Gajardo abordó en un nuevo capítulo de Influyentes la penetración del crimen organizado en las instituciones.

Cabe recordar que durante los últimos meses se han conocido casos como el descubrimiento de 14 Carabineros que cometían contrabando en Huara, de efectivos del Ejército trasladando droga y también el tema de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), con funcionarios involucrados con traslado de sustancias ilícitas.

“Ya no es que uno diga, esto es una excepción o un episodio. Estamos teniendo hechos reiterados de involucramiento (del narco) en instituciones”, advirtió, añadiendo que “ya tenemos señales de alerta preocupantes”.

Además, señaló que al mirar a la Fiscalía, también hay investigaciones administrativas en el mismo sentido, con “un fiscal expulsado en Rancagua, fiscales suspendidos en Los Ángeles y un fiscal preso en Puerto Natales, cuyo denominador común es la manera en que esos fiscales tramitan, dirigen y terminan causas relacionadas con crimen organizado y narcotráfico”.

“Ya no es que tengamos la idea de que esto pueda pasar, sino que hay cosas que están pasando y donde tenemos que hacernos cargo”, remarcó.

El exfiscal de los casos Penta y SQM señaló que si bien el fiscal nacional Ángel Valencia aborda las situaciones de “manera adecuada”, hizo énfasis en que “hay cambios legislativos que hacer para permitir el mejor funcionamiento de instituciones. En esto no voy a descubrir la pólvora, pero el seguir el rastro del dinero es la clave”.

“Es una manera posible, importante, donde se puede avanzar y donde legislativamente podríamos hacer algo mejor. Lo ha dicho el propio fiscal nacional actual, el anterior fiscal, lo ha dicho Trinidad Steinert, quien dirige las investigaciones, que necesitamos un mejor sistema de levantamiento del secreto bancario”.

Gajardo sentenció afirmando que “llama la atención que si todas estas voces que me parecen muy autorizadas están de acuerdo, no se avance derechamente para levantar el secreto bancario”.