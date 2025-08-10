Cadem: Kast mantiene el primer lugar, Jara cae 5 puntos y Matthei desplaza a Parisi

La encuesta Plaza Pública Cadem trae novedades en la carrera presidencial en comparación con la anterior. En el primer lugar se mantiene la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast; en segundo lugar sigue la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara; y en tercer lugar vuelve la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

La encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la segunda semana de agosto, reveló novedades en la carrera presidencial.

Respecto a la preferencia presidencial espontánea, el candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, se mantiene en el primer lugar con un 25%. Lo sigue la abanderada presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, y en tercer lugar destaca el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, con un 11%.

En cuanto al escenario de primera vuelta, Kast también aparece como puntero con un 28% (-1%), en segundo lugar Jara con un 26% (-5%) y Matthei retorna al tercer lugar con un 16% (+5 puntos), desplazando a Parisi.

Escenario de segunda vuelta

Metodología

La encuesta se realizó mediante contacto telefónico a hombres y mujeres mayores de 18 años, en las 16 regiones del país. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el miércoles 6 y el viernes 8 de agosto de 2025.

Se efectuaron un total de 7.289 llamadas para obtener 708 casos efectivos, lo que representa un margen de error de ±3,7 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.