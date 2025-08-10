Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Así está el medallero chileno por deporte

Con destacadas actuaciones en remo, natación y tiro, el Team Chile ya suma varias medallas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
En el marco de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los deportistas del Team Chile han destacado con múltiples triunfos en distintas disciplinas.
Rodrigo Paz, doble medalla de oro en remo, comentó sobre su victoria: “Estuvo bien peleado el comienzo, pero después pudimos mantener una distancia en los 1.000 metros y, desde ahí, rematar todo el tiempo hasta llegar al final”.
Por su parte, Camila Cofré, también medallista de oro en remo, expresó: “Estamos muy emocionados, muy felices, porque estuvimos trabajando mucho tiempo para esto. La verdad es que, al final, todos los sacrificios valieron la pena cuando pasamos a buscar la medalla”.
En tiro deportivo, Diego Parra, medallista de oro en pistola de aire, señaló: “No es una sensación distinta, ya que yo ya había sido campeón panamericano antes, pero en categoría adulta. Igual es una sensación bastante única; se siente muy bien saber que has llevado a lo más alto del podio a tu país”.
Hasta el momento, el Team Chile ha sumado 10 preseas (5 de oro, 3 de plata y 2 de bronce), ubicándose en el segundo lugar del medallero general.
Integrantes del equipo de remo de Chile, posan con la medalla de oro en la premiación de la categoría remo cuatro sin timonel femenino este domingo, durante los II Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 en la bahía de Asunción (Paraguay). EFE/Juan Pablo Pino.
Integrantes del equipo de remo de Chile, celebran tras ganar medalla de oro en la prueba de remo ocho masculino este domingo, durante los II Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 en la bahía de Asunción (Paraguay). EFE/Juan Pablo Pino.
Los remadores Martín Arcos (i) y Benito Rosas de Chile, posan con la medalla de plata de la categoría doble par de remos cortos masculino este domingo, durante los II Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 en la bahía de Asunción (Paraguay). EFE/Juan Pablo Pino
El podio final de la categoría de remo corto femenino de los II Juegos Panamericanos Junior quedó formado este domingo por la chilena Felipa Rosas (i), ganadora de la medalla de plata; la paraguaya Nicole Martínez (c), que se alzó con el oro; y la uruguaya Cloe Callorda, que se colgó el bronce en la bahía de Asunción. EFE/Juan Pablo Pino.
Los remadores Pedro Labatut (d) y Rodrigo Paz de Chile, celebran tras ganar medalla de oro en la categoría dos remos sin timonel masculino este domingo, durante los II Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 en la bahía de Asunción (Paraguay). EFE/Juan Pablo Pino
