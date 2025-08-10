Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Así está el medallero chileno por deporte

Con destacadas actuaciones en remo, natación y tiro, el Team Chile ya suma varias medallas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

En el marco de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los deportistas del Team Chile han destacado con múltiples triunfos en distintas disciplinas.

Rodrigo Paz, doble medalla de oro en remo, comentó sobre su victoria: “Estuvo bien peleado el comienzo, pero después pudimos mantener una distancia en los 1.000 metros y, desde ahí, rematar todo el tiempo hasta llegar al final”.

Por su parte, Camila Cofré, también medallista de oro en remo, expresó: “Estamos muy emocionados, muy felices, porque estuvimos trabajando mucho tiempo para esto. La verdad es que, al final, todos los sacrificios valieron la pena cuando pasamos a buscar la medalla”.

En tiro deportivo, Diego Parra, medallista de oro en pistola de aire, señaló: “No es una sensación distinta, ya que yo ya había sido campeón panamericano antes, pero en categoría adulta. Igual es una sensación bastante única; se siente muy bien saber que has llevado a lo más alto del podio a tu país”.

Hasta el momento, el Team Chile ha sumado 10 preseas (5 de oro, 3 de plata y 2 de bronce), ubicándose en el segundo lugar del medallero general.

🤣😅 ¡LA HORAAAA, PROFE! 😅🤣 El Team Chile 🇨🇱 cerró una jornada inolvidable en Asunción 2025 🇵🇾, sumando 10 preseas y quedando en el segundo lugar del medallero general, sólo superados por Brasil 🇧🇷. Queda muchísimo y, pase lo que pase, siempre estaremos orgullosos de nuestros… pic.twitter.com/lnlL7jiFku — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 10, 2025

Tiro Skeet

¡MÁS ORO Y BRONCE! 😎🫶🏻🔥 Los tiradores Raimundo Roche y Rodrigo Moyano 🇨🇱 se quedaron con oro 🥇 y bronce 🥉, respectivamente, en el Tiro Skeet de Asunción 🇵🇾. Raimundo dominó la competencia de principio a fin, demostrando su NOTABLE nivel y enorme futuro 😌🫶🏻. Junto a… pic.twitter.com/9QIC38F1Hu — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 10, 2025

Pistola de Aire

¡ORO Y BRONCE! 😎🔫🥇🥉 Los tiradores Diego Parra y José Aguilera la ROMPIERON en la Pistola de Aire 10 Metros, tras conseguir 🥇 y 🥉, respectivamente. Diego se subió a lo más alto del podio en una infartante definición contra Brasil 🇧🇷. Con estas preseas, el Team Chile 🇨🇱… pic.twitter.com/jzoc64etrp — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 10, 2025

Remo

¡EEEENOOORMEEEES! 🥇💪🚣🏽 El ocho con timonel formado por Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Martín Arcos, Benito Rosas, Ignacio Wilson, Benjamín Menjiba, Bastián López, Wiebe de Jong y Damián Araya 🇨🇱 capturó el TERCER ORO 🥇 para el Team Chile 🇨🇱 en Asunción 🇵🇾, tras mandarse una… pic.twitter.com/pz0dxVGclF — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 10, 2025

¡SEGUNDO OROOOO! 🥇👸🏼👸🏻 El cuatro sin timonel conformado por Emilia Rosas, Emily Serandour, Emilia Liewald y Camila Cofré 🇨🇱 consiguió el segundo oro 🥇 para el Team Chile (y para el remo) en Asunción 🇵🇾. El remo suma cuatro medallas (🥇🥇🥈🥈) en cuatro finales.… pic.twitter.com/fj32BfhMQW — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 10, 2025

¡OROOOOO! 🥇🚣🏽😎 La dupla formada por Rodrigo Paz (abanderado 😌) y Pedro Labatut 🚣🏽 logró la primera presea dorada 🥇 para Chile en Asunción 🇵🇾, luego de imponerse en el dos sin timonel. Es la tercera medalla para Chile en la mañana. Tres en tres finales 😮‍💨 (y quedan más hoy).… pic.twitter.com/W7BvuxEsdx — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 10, 2025

¡SEGUNDA MEDALLLAAA! 🫶🏻🫶🏻 El doble par formado por Martín Arcos y Benito Rosas 🇨🇱 aportó la segunda medalla para el Team Chile en Asunción, luego de ser segundo🥈 en una disputada regata. ¡Grandes! 👏🏻👏🏻#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/FXvB7hhVeb — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 10, 2025

¡PRIMERA MEDALLAAAA! 😍🤩🥰 La remera Felipa Rosas 🚣🏼‍♀️ obtuvo la primera presea para el Team Chile 🇨🇱 en los Juegos Panamericanos de Asunción 🇵🇾, tras ser segunda 🥈 en el single. ¡Felicidades Felipa!#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/FLZG1BlN1F — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 10, 2025

Natación