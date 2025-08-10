País codelco

Codelco retoma sus faenas tras la tragedia: Casi 2.500 trabajadores retomaron sus funciones en El Teniente

Por CNN Chile

10.08.2025 / 19:01

{alt}

Las faenas retomaron en dos turnos, el C y el A, en medio de un "plan especial" impulsado por la empresa minera.

Codelco informó este domingo que 2.480 trabajadores de la mina El Teniente ya retomaron sus funciones tras la autorización de la Dirección del Trabajo para un reinicio parcial y progresivo de las operaciones subterráneas.

Esto, luego de la tragedia que se produjo a inicios de mes, cuando seis mineros murieron tras un derrumbe en la faena minera.

Los turnos C y A, compuestos de 710 y 1.770 personas respectivamente, ingresaron a los sectores Pilar Norte, Panel Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento y otros seis puntos que fueron declarados seguros por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Mientras tanto, las áreas Andesita, Andes Norte, Recursos Norte y Diamante continúan sin retomar las faenas.

La compañía detalló que el retorno se realiza bajo un “plan especial” que incluye jornadas de reflexión al inicio de cada turno, chequeo de equipos de protección personal, refuerzo de los sistemas de presencia TAG y TIP, y comunicación bidireccional permanente.

Además, se mantiene la difusión constante de la sismicidad y se coordina con sindicatos y empresas colaboradoras para que la información llegue a todos los trabajadores.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN "No representa el mundo empresarial": Presidenta de la CPC tras dichos de Nicolás Ibáñez sobre aportes a las derechas

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Exfiscal Gajardo dice que hay "hechos reiterados de involucramiento" del narco en instituciones y apunta a levantar secreto bancario
Influyentes, capítulo 66: Carlos Gajardo y Stephany Griffith-Jones
Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Así está el medallero chileno por deporte
Codelco retoma sus faenas tras la tragedia: Casi 2.500 trabajadores retomaron sus funciones en El Teniente
Maluma detiene su concierto en México y confronta a fan que llevó a su bebé: “Soy papá, es un acto de irresponsabilidad”
Ecuador: Balacera frente a discoteca deja ocho muertos y tres heridos