Codelco retoma sus faenas tras la tragedia: Casi 2.500 trabajadores retomaron sus funciones en El Teniente

Las faenas retomaron en dos turnos, el C y el A, en medio de un "plan especial" impulsado por la empresa minera.

Codelco informó este domingo que 2.480 trabajadores de la mina El Teniente ya retomaron sus funciones tras la autorización de la Dirección del Trabajo para un reinicio parcial y progresivo de las operaciones subterráneas.

Esto, luego de la tragedia que se produjo a inicios de mes, cuando seis mineros murieron tras un derrumbe en la faena minera.

Los turnos C y A, compuestos de 710 y 1.770 personas respectivamente, ingresaron a los sectores Pilar Norte, Panel Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento y otros seis puntos que fueron declarados seguros por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Mientras tanto, las áreas Andesita, Andes Norte, Recursos Norte y Diamante continúan sin retomar las faenas.

La compañía detalló que el retorno se realiza bajo un “plan especial” que incluye jornadas de reflexión al inicio de cada turno, chequeo de equipos de protección personal, refuerzo de los sistemas de presencia TAG y TIP, y comunicación bidireccional permanente.

Además, se mantiene la difusión constante de la sismicidad y se coordina con sindicatos y empresas colaboradoras para que la información llegue a todos los trabajadores.