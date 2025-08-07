“No representa el mundo empresarial”: Presidenta de la CPC tras dichos de Nicolás Ibáñez sobre aportes a las derechas

Susana Jiménez también dijo en CNN Prime que el presidente Boric "está haciendo una asociación que no corresponde", tras su reacción a una carta firmada por empresarios que llamaba a las derechas a ponerse de acuerdo.

“No creo que se arrogue ninguna representación porque no la tiene, no tiene cargo de representación del mundo empresarial”.

Con esas palabras, Susana Jiménez, presidenta de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), abordó en CNN Prime las declaraciones del empresario Nicolás Ibáñez, quien en una entrevista con Pulso, dijo que si las derechas no se ponen de acuerdo para la campaña presidencial, “no hay plata”.

Fue también en CNN Prime que el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, expresó molestia respecto a esos dichos, e incluso dijo que eran de mal gusto e inapropiadas.

Sin embargo, la líder gremial remarcó que las declaraciones de Ibáñez son “absolutamente personales” y que “la discusión sobre financiar la política está más que arreglada, por lo tanto, lo que una persona quiera hacer con sus recursos es personal”.

En esa línea, hizo énfasis en que cuando un empresario financia de acuerdo a lo que la ley permite, lo hace porque “lo convocan las ideas” y adhiere a tal proyecto, pero no lo hace a cambio de algo.

#CNNPrime | Susana Jiménez, presidenta de la CPC, por declaraciones de Nicolás Ibáñez: “No es lo que uno espera de una persona que tiene las repercusiones que tiene él en los medios. Quiero descartar que sea representativo. El mundo empresarial es intrínsicamente diverso”… pic.twitter.com/A9ql9UFUP9 — CNN Chile (@CNNChile) August 8, 2025

De todos modos, Jiménez descartó que “esto sea representativo” y zanjó diciendo que es una decisión personal.

Boric hace una “asociación que no corresponde”

Por otro lado, la presidenta de la CPC se refirió a lo que dijo el presidente Gabriel Boric esta jornada, al responder a una carta publicada en El Mercurio y firmada por empresarios que llamaron a las derechas a coordinarse en la carrera presidencial.

“Necesitamos más dirigentes y dirigentas sociales en todos los ámbitos. Una democracia se fortalece con más diversidad porque si no, si no hay dirigentes sociales como ustedes, el poder se concentra”, señaló el mandatario en una pauta por el Día de la Dirigencia Social y Comunitaria.

Sobre ello, Jiménez reaccionó diciendo que la “democracia se fortalece cuando hay libertad de expresión y la gente puede expresarse a título personal”.

Según dijo, es “difícil encasillar a quienes están detrás” del escrito y “tampoco representan un estamento”.

El presidente “está haciendo una asociación que no corresponde”, aseveró, argumentando que fuera distinto si la carta hubiera sido de un gremio, pero “esto son personas que firman a título personal”.