(CNN) –Instagram anunció que está probando nuevas opciones para que los usuarios verifiquen su edad en la plataforma, comenzando con las personas en Estados Unidos.

El servicio propiedad de Meta Platforms Inc (META) detalló que está testeando dos nuevas formas de verificar la edad de una persona, además de permitirles cargar su prueba de identidad en línea.

“Cuando sabemos si alguien es un adolescente (13-17 años), le brindamos experiencias apropiadas para su edad, como asignarle cuentas privadas, evitar contactos no deseados de adultos que no conocen y limitar las opciones que tienen los anunciantes para comunicarse con él”, sostuvo Erica Finkle, directora de gobernanza de datos en Meta.

Instagram se asoció con Yoti, una empresa que se especializa en la verificación de edad en línea para garantizar la privacidad de los usuarios.

Los usuarios pueden subir un video selfie para verificar su edad, después de lo cual la tecnología de Yoti estima su edad en función de los rasgos faciales. Tanto Meta como Yoti eliminarán la imagen una vez que se haya verificado la edad, dijo Instagram.

Otra opción es que las personas seleccionen tres seguidores mutuos para confirmar la edad del usuario, y la persona que acredite debe tener al menos 18 años.

La medida se produce después de que Instagram detuviera el lanzamiento de Instagram Kids el año pasado, luego de recibir críticas y oposición por el proyecto.

Se promocionó que Instagram Kids requería el permiso de los padres para unirse, y se suponía que debía proporcionar contenido apropiado para la edad sin publicidad, pero los legisladores estadounidenses y los grupos de defensa instaron a la compañía a abandonar sus planes de lanzamiento, citando preocupaciones de seguridad.

📣 Age Verification 📣

To help us provide people with experiences that are appropriate, it’s critical for us to understand people’s ages.

Our approach to age verification now includes:

– ID upload

– Social vouching

– Video selfie with @getyotihttps://t.co/srrl8U83sd pic.twitter.com/22KHNQdBVf

— Adam Mosseri (@mosseri) June 23, 2022