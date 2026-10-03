Eduardo Frei Ruiz-Tagle respalda decisión del Gobierno de Kast de adherir al Escudo de las Américas y llama a abandonar “prejuicios o consideraciones ideológicas”

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se refirió a la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Donald Trump.

El exjefe de Estado publicó una carta en El Mercurio titulada “Todos unidos contra el crimen organizado”, en la que expone que, en este escenario, ninguna nación puede afrontar de manera aislada el crimen organizado y que, por tanto, la cooperación internacional es “indispensable” para proteger a los ciudadanos.

“La adhesión de Chile al Escudo de las Américas fortalece la respuesta del Estado frente al crimen organizado y el narcotráfico. Integrarse a este mecanismo voluntario abre oportunidades concretas: compartir información oportuna, mejorar el análisis de datos, capacitar a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, y profundizar la coordinación fronteriza. Estas herramientas permitirán identificar rutas, seguir flujos financieros, desarticular cadenas logísticas y llevar ante la justicia a quienes dirigen y financian las bandas criminales”, afirmó en su escrito.

En ese sentido, remarcó que actuar de manera cohesionada implica comprender que el país necesita la experiencia internacional para “cerrar espacios al delito”. Para ello, se requiere el traspaso de información y coordinación en materia de prevención, inteligencia, investigación criminal, control fronterizo, entre otras temáticas, con pleno “respeto de la Constitución, las leyes, los derechos fundamentales y la soberanía nacional”.

“Durante años se creyó que Chile estaba a salvo del narcotráfico y del crimen organizado. La realidad demostró lo errado de ese diagnóstico: ambos flagelos se instalaron en el país sin que lo advirtiéramos oportunamente. ¿Cuántas muertes más de nuestros policías debemos esperar? ¿Cuántos alcaldes más deben ser amenazados? ¿Cuántos secuestros más vamos a tolerar?”, planteó.

Asimismo, sostuvo que Chile no puede abordar por sí solo una problemática transnacional y debe aprovechar esta oportunidad para adquirir nuevos aprendizajes para afrontar la expansión de organizaciones criminales.

“No permitamos que prejuicios o consideraciones ideológicas paralicen una respuesta firme y coordinada”, subrayó.

Por tanto, afirmó que la acción conjunta de los países que integran el Escudo de las Américas tendrá beneficios para la persecución penal.

“El Escudo de las Américas es una herramienta concreta para enfrentar, en forma unida y sostenida, una amenaza compartida. Es el primer intento concreto de cooperación regional para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Chile no puede quedarse al margen”, cerró.

Cabe mencionar que, luego de conocerse la adhesión del Estado chileno al Escudo de las Américas, los exmandatarios Michelle Bachelet y Gabriel Boric emitieron una declaración pública en la que manifestaron su preocupación por la decisión de la administración de José Antonio Kast.