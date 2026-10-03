“Van a decir que estoy picada, porque perdí” y “sabía que esto iba a suceder”: Evelyn Matthei por la falta de recursos para el programa “Yo Elijo mi PC”

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió a la polémica que ha generado la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de no asignar recursos para las Becas TIC de Junaeb, que reúnen programas como “Yo Elijo mi PC”, en el proyecto de Presupuesto 2027, medida que ha sido cuestionada tanto desde el oficialismo como desde la oposición.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, expresó su postura sobre este tema y dijo: “Van a decir que arremeto contra el gobierno, porque estoy picada, porque perdí. Ustedes ya lo conocen. La verdad es que durante la campaña dije muchas veces que era imposible cortar la cantidad de dinero fiscal que querían cortar sin afectar gravemente el gasto social”.

La exalcaldesa de Providencia mostró un extracto de un debate realizado en el contexto de las pasadas elecciones presidenciales, donde le preguntó al entonces candidato José Antonio Kast si iba a cortar beneficios sociales, puesto que ella no lo pudo realizar. Luego, abordó la situación actual respecto del programa “Yo Elijo mi PC”.

“Ahora lo estamos viendo con la eliminación de un programa, que beneficia a niños y a familias vulnerables. Soy economista, sabía que esto iba a suceder, y lo dije claro y fuerte durante la campaña”, subrayó, y expresó: “Me duele por los chilenos”.

En esa línea, Matthei remarcó: “Siempre lo dije: era imposible recortar US$6 mil millones sin afectar el gasto social y, finalmente, a las familias que más lo necesitan”.

Respecto de la discusión actual, concluyó: “Dejar a miles de niños sin sus computadores es una decisión que simplemente no se entiende. Y son ellos quienes terminan pagando las malas decisiones del Gobierno”.