Exjueza enfrentará a la justicia: Exmagistrada queda en prisión preventiva tras ser procesada por sustracción de menor ocurrida en 1982

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Aguilar Brevis sometió a proceso a la exjueza de menores Ivonne de las Mercedes Gutiérrez Pavéz como autora del delito de sustracción de menor, por hechos ocurridos en noviembre de 1982, motivo por el que también decretó su prisión preventiva.

El magistrado, que investiga adopciones irregulares, solicitó además a la Corte Suprema ampliar la solicitud de extradición a Israel, debido a los antecedentes que indican que Gutiérrez Pavéz reside en ese país, según lo informado por el Poder Judicial.

Según el procesamiento, la víctima, identificada como M.A.O.V., tenía 18 años cuando conoció a la entonces jueza. Tras el nacimiento de su hija, Gutiérrez Pavéz le habría pedido firmar documentos para que la recién nacida ingresara a una sala cuna.

La resolución sostiene que el 17 de noviembre de 1982 la exjueza llevó a la mujer y a su hija a un restaurante y le entregó cerca de $2.000 para que comprara un chal para la bebé. Cuando regresó, menos de 10 minutos después, la niña y quienes la acompañaban ya no estaban.

La mujer denunció lo ocurrido ante la Policía de Investigaciones en San Fernando y, según consigna el fallo, no ha recuperado a su hija hasta la actualidad. Aguilar consideró que los antecedentes reunidos en esta etapa permiten tener por justificado el delito de sustracción de menor.