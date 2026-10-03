Protestas en España tras el rechazo de decretos para enfrentar la crisis de la vivienda

(EFE).- Miles de personas convocadas por el Sindicato de Inquilinas salieron este sábado a las calles de muchas ciudades de España para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda y con la mira puesta en convocar una huelga general, mientras los partidos mueven ficha ante un posible adelanto electoral.

Las movilizaciones se han producido tras el rechazo este viernes en el Congreso, con el ‘no’ del conservador PP, la ultraderecha de Vox y los nacionalistas catalanes de Junts, a los decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda y el periodo de reflexión abierto por el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, para decidir si adelanta las elecciones previstas para 2027.

“¡Casas sin gente, gente sin casas!”, “¡rentistas culpables, gobierno responsable!” y gritos contra los fondos buitres y los desahucios han sido las principales proclamas de las manifestaciones, que se han sumado al sonido masivo de llaves y a numerosas pancartas para reclamar una vivienda digna y asequible.

También se pide una rebaja del 50 % en los alquileres, contratos indefinidos y la expropiación de las viviendas a los denominados fondos buitres.

En Madrid se concentraron miles de personas -500.000 cifrados por los organizadores y 70.000 según la Delegación del Gobierno en la región-, que abarrotaron la plaza de Cibeles, donde confluyeron las cuatro columnas de la manifestación, encabezada por una pancarta con el lema “Hacia la huelga general”.

En declaraciones a los medios, la portavoz del Sindicato de Inquilinas Valeria Racu destacó que esta movilización es gracias a Maricarmen, a su valentía y su ejemplo, que ha hecho “prender la chispa”, en referencia a la anciana madrileña desahuciada el pasado 23 de septiembre y que gracias a la presión social podrá volver a su casa.

“Ayer constatamos que tenemos un Congreso secuestrado por el rentismo. Un Congreso totalmente separado de la realidad de las calles, totalmente separado de esa mayoría social, de ese consenso social que existe entre toda nuestra población de que el rentismo es una lacra para nuestra sociedad y que tenemos que acabar con él”, subrayó Racu.

En la céntrica Puerta del Sol madrileña se mantiene por séptimo día la acampada por el derecho a una vivienda digna que se ha convertido en un símbolo del creciente descontento social.

Mientras, la manifestación en Valencia (este) concluyó con disturbios al final de su recorrido, en el Palau de Les Arts, donde se celebra un congreso de inversión inmobiliaria, y se saldó con nueve policías heridos y cinco personas detenidas, informaron a EFE fuentes policiales.

Otras movilizaciones tuvieron lugar en Santander (norte), con unos 2.000 asistentes, y en Palma de Mallorca, con alrededor de 3.000 participantes, mientras que las previstas para esta tarde en Barcelona y ciudades aledañas han sido suspendidas debido a las adversas condiciones meteorológicas.

El presidente de la patronal española, Antonio Garamendi, expresó este sábado su respeto a las protestas por la vivienda, pero adelantó que actuaría en el caso de que se convoque una huelga general porque, a su juicio, eso sería “ilegal”