Ejército reporta muerte de un reservista en Arica y abre investigación sumaria administrativa para esclarecer los hechos

Durante este sábado, el Ejército informó el fallecimiento de un alférez en la ciudad de Arica.

A través de un comunicado, la Brigada Motorizada N.° 24 “Huamachuco” reportó que, durante la mañana de este sábado, el alférez sufrió una descompensación mientras se encontraba desarrollando actividades de instrucción y entrenamiento, por lo cual fue trasladado de manera inmediata al Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani, donde “posteriormente se constató su deceso”.

Asimismo, señaló que la institución militar ha entregado apoyo a la familia del reservista, “expresando su profundo pesar ante la irreparable pérdida de uno de sus camaradas”.

Ante este trágico suceso, los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar y, paralelamente, se dispuso el inicio de una investigación sumaria administrativa, con el propósito de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.